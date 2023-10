Сім найкращих порід собак для людей, які раніше не мали домашніх тварин

Для того, хто вперше має домашню тварину, вибрати собаку може бути надзвичайно важко. Якщо ви хочете собаку-компаньйона, слід враховувати кілька факторів.

Сім’ям потрібна порода, яка добре ладнає з дітьми і має м’який характер. Старшим людям слід шукати цуценят з меншою енергією, яким не потрібні постійні прогулянки та ігри. І вам потрібно розуміти витрати, з якими ви стикнетеся.

Видання Best Life поговорило з кількома ветеринарами, які поділилися рекомендаціями щодо найкращих порід собак для початківців.

1. Лабрадор ретривер

Лабрадор ретрівер

Багато сімей обирає лабрадорів-ретриверів як першого вихованця та використовують як службових собак. Вони доброзичливі, енергійні та легкі, що робить їх ідеальними щенятами для початківців, зауважив сертифікований ветеринар Мелісса М. Брок.

Крім того, за словами ветеринара та біхевіористки Паоли Куевас, вони розумні, віддані та чудово ладнають з дітьми.

Єдине, що слід враховувати, це те, що ви можете витратити значну частину часу на прибирання. Їхня густа шерсть сильно линяє.

2. Золотистий ретривер

Золотистий ретривер

Американський кінологічний клуб (AKC) називає золотистих ретриверів дуже ласкавими. Вони прекрасно ладнають з дітьми та іншими собаками.

Ця порода є ідеальним вибором, якщо у вас є діти, оскільки собаки "терплячі, спокійні та ніжні". Вони також добре підходять для домогосподарств із кількома домашніми тваринами та дуже легко навчаються.

Також золотисті ретривери чудові компаньйони для тривалих пробіжок і їзди на велосипеді.

3. Пудель

Пудель

За інформацією AKC, пуделі бувають трьох розмірів: стандартний, мініатюрний та іграшковий. Це робить їх адаптованими до різноманітних домогосподарств.

"Ці активні, граціозні та орієнтовані на людей собаки завоювали велику популярність як домашні улюбленці, тому що вони розумні, віддані та легко піддаються дресируванню", — обіцяє ветеринар Куевас.

Пудель підійде для активного способу життя. Спочатку цю породу виводили як мисливських собак, вони люблять ловити та грати як на землі, так і у воді. Якщо ви живете поблизу пляжу чи озера, зверніть увагу, що пуделі є винятковими плавцями.

Їх шерсть з низьким вмістом алергенів та не линяє, тому їх легко доглядати.

4. Голдендудль

Голдендудль

Дудль – це суміш пуделів, які мають невеликий розмір та є гіпоалергеними. Goldendoodle – суміш із золотистим ретривером.

За словами спеціаліста з поведінки домашніх тварин, кінолога, генерального директора та засновника PetDT Жаклін Кеннеді, голдендудлі "не мають надмірного потягу до здобичі, як деякі тер’єри, і їм не потрібно стільки фізичних вправ, як, скажімо, хаскі". Але вони люблять гратися.

5. Мальтез

Мальтез

Мальтійська болонка, або мальтез, є дуже товариською, люблячою та ніжною. Вони також відомі своєю здатністю до швидкого навчання, що може бути корисним для тих, хто вперше має собаку.

Однак, якщо ви проводите більшу частину дня поза домом, мальтійська болонка може бути не найкращою породою. З їх доброзичливим темпераментом мальтійці часто вважають за краще проводити більшу частину часу зі своїм господарем. В іншому випадку вони можуть забезпечити неперевершену відданість і любов.

6. Ши-цу

Краща порода собак

"Ши-тцу мають репутацію ніжних, грайливих і люблячих", — каже Брунс. Маленькі ши-цу не потребують багато прогулянок на свіжому повітрі, але вони будуть щасливі, проводячи час зі своїм домашнім улюбленцем удома. Тому це чудовий варіант для мешканців квартир.

Кортні Джексон, ветеринар і засновник The Pets Digest, додає, що ши-цу загалом спокійніші за інші породи такого розміру.

"Хоч вони гавкають, але, здається, гавкають не так сильно, як їхні менші побратими", – пояснила Джексон.

Слід пам’ятати, що їх довга шерсть потребує щоденного розчісування. Важливо робити це щодня, особливо вуса та маківку. Також обережно очищайте куточки очей вологою тканиною. Щоб захистити очі від подразнення, волосся на маківці слід коротко підстригти або зав’язувати.

7. Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр

Ця порода є чудовим варіантом для невеликого дому через свій розмір та індивідуальність.

"Йорки відомі своєю ніжністю та любов’ю, але, як правило, вони менше потребують фізичного контакту, ніж ши-цу", — пояснює Брок. Вони легко піддаються дресируванню, гіпоалергенні і не сильно линяють.

Йорки також є чудовою породою для людей, які живуть самі, оскільки вони займають можуть стати охоронцями.

"Наполегливий, відважний, сміливий, а іноді й владний, йоркі демонструє всі риси справжнього тер’єра", – кажуть експерти.

Такий тер'єр має блискуче волосся, яке може спадати до землі. Їх шерсть дуже схожа на людське волосся, яке слід розчісувати щодня.

8. Бостон-тер'єр

Найкращі породи собак для дому

Ще один невибагливий тер'єр – бостон-тер'єр. За словами ветеринара, зазвичай вони відомі своїми бадьорими, доброзичливими, веселими особистостями. Більшість бостон-тер’єрів добре почуватимуться з дітьми та будуть щасливі жити у квартирах чи будинках.

Ця порода не линяє і не виділяє багато слини, їх легко доглядати. Цих собак навіть прозвали "американськими джентльменами" за їхні "бездоганні манери".

9. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер кінг чарльз спанієль

Кавелер-кінг-чарльз-спанієлі відомі своєю веселою, ніжною вдачею, а також зберігають відвагу інших спортивних порід спанієлів, що робить їх добре підходящими для різноманітних способів життя.

Ветеринари вказують, що ця порода адаптивна та терпляча, вона добре підходить, якщо у вас є інші домашні тварини.

Тревіс Брорсен, експерт із домашніх тварин для Animal Planet, знаменитий дресирувальник собак, ведучий My Big Fat Pet Makeover і суддя в серіалі Discovery Plus The Dog Games, додає, що "вони навіть відомі тим, що дуже ніжні, коли поряд з немовлятами та малюками".

Ще одна позитивна риса кавелер-кінг-чарльз-спанієлів полягає в тому, що вони люблять догоджати.

10. Віппет

Найкращі собаки для сім'ї

Віппети відомі своєю швидкістю, за що отримали прізвисько "скаковий кінь бідняків". Вони спритні та спортивні, але, незважаючи на їх витончену статуру та швидку ходу, це порода, яка любить лише "згорнутися калачиком і полежати на дивані".

