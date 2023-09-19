Сім пристроїв, які треба відключати на ніч, щоб знизити витрати на електроенергію

Які побутові прилади треба вимикати на ніч, щоб заощадити на комуналці

В холодну пору рахунки за електроенергію починають зростати. Тому важливо відмовитися від "фантомного споживання", щоб заощадити.

Якщо ви хочете скоротити свої витрати, вам обов'язково потрібно виробити звичку відключати деякі прилади від мережі щовечора перед сном. Видання Sante Plus поділилось списком всіх пристроїв, які збільшують ваш річний рахунок за комуналку.

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Зменшити витрати на електроенергію можна, якщо відключати електричні та електронні пристрої перед сном.

Деякі прилади, такі як телевізор, комп'ютер, аудіосистема або навіть ігрова консоль, продовжують споживати електроенергію, навіть якщо вони вимкнені. "Фантомні навантаження" можуть перевищувати 50 Вт на домогосподарство. Постійно залишаючи свої пристрої в режимі очікування, ви даремно витрачаєте енергію. Не кажучи вже про екологічний вплив на довкілля.

Ось пристрої, які слід відключати щодня, щоб заощадити на рахунках за електроенергію:

1. Мікрохвильова піч. Цю річ ви не використовуєте постійно, тому було б набагато розумніше відключити її від мережі після використання або хоча б на ніч, оскільки пристрій продовжує споживати електроенергію, навіть якщо ви не користуєтеся ним.

2. Зарядні пристрої. Вдома здебільшого багато різних зарядних пристроїв і вони постійно підключені до розеток. Йдеться про всі зарядні пристрої для телефонів, комп'ютерів, зубних щіток чи електробритв... Звичайно, вони споживають менше, ніж велика побутова техніка, але залишати їх включеними до розеток на кілька годин – це марна витрата енергії. Так що візьміть за звичку відключати їх якнайчастіше!

3. Комп'ютери. Якщо комп'ютер або ноутбук перебуває в режимі глибокого сну, він продовжує споживати енергію. Тому було б безпечніше відключати його на ніч. А якщо, навпаки, ви користуєтеся комп'ютером лише періодично, не варто залишати його постійно увімкненим: якщо ви не використовуєте його протягом тривалого часу, періодичне відключення його від мережі дозволить уникнути будь-яких збоїв у роботі пристрою.

4. Телевізор. Цей пристрій залишається на зв'язку 24 години на добу і все одно споживає енергію, поки ви не вимкнете його з розетки.

5. Принтер. Завжди зручно мати під рукою принтер. Завдяки цьому ви зможете роздрукувати документи в останню хвилину. Проблема в тому, що він постійно перебуває в режимі сну. Пам'ятайте, що він також несе свою частку відповідальності з погляду споживання. Не забудьте вимкнути його, коли ви не користуєтеся ним.

6. Кондиціонер. У найспекотніші літні місяці кондиціонер стає дуже цінним щоденним союзником, навіть якщо він також споживає багато електроенергії. Але коли настає зима, настав час відключити його.

7. Дрібна побутова техніка. Відключивши свої пристрої, які перебувають в режимі очікування, ви зможете заощаджувати щонайменше 10% на рік. А ще фантомні навантаження стосуються всієї дрібної побутової техніки, такої як кавоварки, блендери, тостери та інші подібні пристрої. Звичайно, якщо розглядати кожного окремо, реального впливу на споживання немає. Але якщо ви об'єднаєте їх разом, це ляже на шальку терезів: всі ці пристрої в режимі очікування ризикують збільшити ваш річний рахунок.

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