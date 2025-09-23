Синоптик попередив про осінні 'мінуси' в Україні: які області потраплять під удар

Протягом найближчих трьох днів погода в Україні змінюватиметься: вітер змінить напрямок на північний, приносячи більш прохолодне повітря.

Про це у коментарі Погода УНІАН повідомив Іван Семиліт, синоптик Відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру. За його словами, сьогодні ще переважатиме суха погода.

"24 вересня невеликий дощ очікується вдень на заході країни та місцями у північних і Вінницькій областях. 25 вересня опади з’являться у східних регіонах, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На більшості території України залишатиметься без опадів", – пояснив Семиліт.

Він додав, що поки вітер ще південно-західний, але вже незабаром він зміниться на північний, приносячи з собою холоднішу повітряну масу.

"Вночі температура коливатиметься від +9° до +15°. 25 вересня в більшості регіонів України, окрім південних областей та Закарпаття, очікується зниження до +2°…+7°. На півночі, а також у більшості західних і центральних областей можливі легкі заморозки на ґрунті", – повідомив синоптик.

Вдень сьогодні ще буде тепло – від +22° до +28°, лише на північному заході країни дещо прохолодніше – +16°…+21°.

"Протягом 24-25 вересня повітря охолоне до +11°…+16°, у південних регіонах та Закарпатті трохи тепліше – до +14°…+19°", – уточнив експерт.

Далі, 26-27 вересня, прогнозується суха погода. Вночі температура опускатиметься від +2° до +8°, і в Україні, окрім Закарпаття та півдня, можливі заморозки на ґрунті від 0° до -3°. Денна температура коливатиметься між +11° та +18°, додав Семиліт.

На уточнення щодо погоди на вихідні, 27–28 вересня, і питання, чи очікується лише подальше похолодання, синоптик відповів: "Так. Протягом вихідних переважатиме зона високого атмосферного тиску, що забезпечить суху погоду. Лише на північному сході можливі невеликі дощі, але атмосфера мінлива, і ситуація ще може змінитися".

Що стосується температури, вона залишатиметься на рівні попередніх днів: вночі +2°…+8°, вдень +11°…+16°. "Поки що істотного потепління не прогнозуємо", – зазначив Семиліт.

Раніше ми розповідали, коли в Україні очікувати "бабине літо" і чи варто розраховувати на тривале тепло.

