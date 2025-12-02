Соціальна пенсія: скільки стажу для неї потрібно

Українці, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для звичайної пенсії, не залишаються без державної підтримки. Таким особам з 65 років призначається тимчасова державна соціальна допомога (так звана "соціальна пенсія").

Про це повідомляє ПФУ.

Який страховий стаж потрібен для пенсії у 2025 році

З 1 січня 2025 року вимоги до стажу знову зросли:

У 60 років – не менше 32 років страхового стажу (для чоловіків і жінок однаково).

– не менше страхового стажу (для чоловіків і жінок однаково). У 63 роки – від 22 до 31 року стажу.

– від стажу. У 65 років – від 15 до 21 року стажу.

Якщо на момент досягнення 65 років стаж менше 15 років – замість пенсії призначається соціальна допомога.

Вимога до стажу для виходу на пенсію в 60 років продовжить зростати і до 2028 року дійде до 35 років.

Скільки становить соціальна пенсія у 2025 році

Розмір допомоги розраховується індивідуально як різниця між:

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн (станом на 2025 рік),

(станом на 2025 рік), і середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Максимальний розмір допомоги – 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 грн.

Виплата перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у доходах і майновому стані.

Як і де оформити соціальну пенсію

Звертатися потрібно до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Необхідні документи:

заява;

паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідка Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан сім’ї за останні 6 місяців (з довідками про доходи всіх членів сім’ї);

за потреби – копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).

Коли соціальну пенсію НЕ призначать

Допомога не надається, якщо:

середньомісячний дохід сім’ї на одну особу перевищує 2 361 грн;

особа працює, отримує будь-яку пенсію чи іншу соціальну виплату;

хтось із членів сім’ї протягом року перед зверненням витратив понад 50 000 грн на разову покупку чи послуги;

виявлено незадекларовані доходи (оренда житла, продаж сільгосппродукції, неофіційна робота тощо);

у власності сім’ї є житло понад 21 м² на особу + 10,5 м² на сім’ю або більше одного автомобіля.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!