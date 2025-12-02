Соціальна пенсія: скільки стажу для неї потрібно
Українці, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового стажу для звичайної пенсії, не залишаються без державної підтримки. Таким особам з 65 років призначається тимчасова державна соціальна допомога (так звана "соціальна пенсія").
Про це повідомляє ПФУ.
Який страховий стаж потрібен для пенсії у 2025 році
З 1 січня 2025 року вимоги до стажу знову зросли:
- У 60 років – не менше 32 років страхового стажу (для чоловіків і жінок однаково).
- У 63 роки – від 22 до 31 року стажу.
- У 65 років – від 15 до 21 року стажу.
Якщо на момент досягнення 65 років стаж менше 15 років – замість пенсії призначається соціальна допомога.
Вимога до стажу для виходу на пенсію в 60 років продовжить зростати і до 2028 року дійде до 35 років.
Скільки становить соціальна пенсія у 2025 році
Розмір допомоги розраховується індивідуально як різниця між:
- прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн (станом на 2025 рік),
- і середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців.
Максимальний розмір допомоги – 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 грн.
Виплата перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у доходах і майновому стані.
Як і де оформити соціальну пенсію
Звертатися потрібно до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Необхідні документи:
- заява;
- паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);
- довідка Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;
- декларація про доходи та майновий стан сім’ї за останні 6 місяців (з довідками про доходи всіх членів сім’ї);
- за потреби – копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).
Коли соціальну пенсію НЕ призначать
Допомога не надається, якщо:
- середньомісячний дохід сім’ї на одну особу перевищує 2 361 грн;
- особа працює, отримує будь-яку пенсію чи іншу соціальну виплату;
- хтось із членів сім’ї протягом року перед зверненням витратив понад 50 000 грн на разову покупку чи послуги;
- виявлено незадекларовані доходи (оренда житла, продаж сільгосппродукції, неофіційна робота тощо);
- у власності сім’ї є житло понад 21 м² на особу + 10,5 м² на сім’ю або більше одного автомобіля.
