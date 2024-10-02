Люди зазвичай знають, які тварини є небезпечними у світі. Але коли мова заходить про птахів, важко одразу визначити, які з них можуть становити загрозу.

Тому видання IFL Science розповіло, який птах вважається найбільш небезпечним. Ним виявився південний казуар.

Його зріст сягає 2 метрів, а вага може досягати 76 кілограмів. Цей птах здатний викликати страх ще до того, як ви детальніше роздивитеся його зовнішність.

Південний казуар вирізняється яскравим блискучим пір'ям і дивним високим коричневим шоломом на голові, але це, мабуть, єдине приємне, що можна про нього сказати. Його ще називають "живим динозавром", оскільки на лапах казуара розташовані величезні й гострі кігті, які виглядають досить грізно.

Читайте також: Науковці назвали неочікувану причину вимирання мамонтів

Як зазначають у виданні, казуари здатні вбивати людей і вже робили це. Наприклад, у 2019 році домашній казуар став причиною смерті людини. Останній зафіксований випадок, коли дикий казуар вбив людину, трапився майже століття тому: тоді птах перерізав кігтями артерію на шиї 16-річного хлопця з Квінсленду, Австралія.

"Ми не рекомендуємо наближатися до цих птахів – хоч напади і трапляються рідко, але варто опинитися в неправильному місці, і він може вас убити. "Неправильне місце" зазвичай означає, що казуар чекає на їжу або що ви занадто близько до нього, його гнізда чи потомства", – йдеться у статті.

Сучасний динозавр: вчені показали найнебезпечнішого птаха планети, який викликає страх (фото). Джерело: Wikipedia Сучасний динозавр: вчені показали найнебезпечнішого птаха планети, який викликає страх (фото). Джерело: Wikipedia

Існує ще одна причина уникати контакту з казуарами. Австралійський уряд вважає, що цей вид знаходиться на межі вимирання. У дикій природі залишилося лише близько 4 тисяч дорослих особин, і частіші зустрічі з людьми можуть призвести до звикання до них, що становитиме ще більшу загрозу для людей.

Раніше ми розповідали, що у шухляді музею виявили кістки невідомого тиранозавра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!