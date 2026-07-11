Впорається навіть новачок: рецепт варення з черешні з 2 інгредієнтів на зиму
Сезон черешні — чудова нагода поповнити домашні запаси ароматним варенням. Такий десерт стане смачним доповненням до тостів, млинців і домашньої випічки, а також чудово зберігатиме літній смак упродовж усього року.
Домашнє варення з черешні готується досить просто, а результат порадує насиченим смаком і густою консистенцією. За бажанням рецепт можна урізноманітнити спеціями або іншими інгредієнтами. Про це пише Shuba.
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Наприклад, під час варіння можна додати паличку кориці, яка надасть варенню легких пряних ноток. Перед розливанням у банки її потрібно обов'язково вийняти. Любителям незвичайних смаків також радять після закипання влити кілька ложок вишневої горілки кірш — це зробить аромат ще більш виразним. Також варто спробувати приготувати варення не лише з червоної, а й із білої черешні.
Рецепт варення з черешні
Інгредієнти:
- черешня — 1 кг;
- цукор — 700 г.
Спосіб приготування
- Спочатку добре промийте черешню, видаліть кісточки та перекладіть ягоди в каструлю. Засипте цукром і залиште приблизно на 4–5 годин, щоб вони пустили сік.
- Після цього поставте каструлю на плиту, доведіть масу до кипіння та варіть на слабкому вогні 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Потім залиште варення повністю охолонути.
- Процес варіння потрібно повторити ще двічі. Після третього кип'ятіння гаряче варення розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
- Банки переверніть догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Зберігати готове варення рекомендується в темному прохолодному місці.
Як швидко простерилізувати банки
У кожну банку налийте приблизно 2 сантиметри води та поставте її в мікрохвильову піч на 3–5 хвилин при максимальній потужності. Після завершення нагрівання злийте воду й дайте банці висохнути. Кришки достатньо окремо обдати окропом перед закатуванням.
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