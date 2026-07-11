Впорається навіть новачок: рецепт варення з черешні з 2 інгредієнтів на зиму

Сезон черешні — чудова нагода поповнити домашні запаси ароматним варенням. Такий десерт стане смачним доповненням до тостів, млинців і домашньої випічки, а також чудово зберігатиме літній смак упродовж усього року.

Домашнє варення з черешні готується досить просто, а результат порадує насиченим смаком і густою консистенцією. За бажанням рецепт можна урізноманітнити спеціями або іншими інгредієнтами. Про це пише Shuba.

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Наприклад, під час варіння можна додати паличку кориці, яка надасть варенню легких пряних ноток. Перед розливанням у банки її потрібно обов'язково вийняти. Любителям незвичайних смаків також радять після закипання влити кілька ложок вишневої горілки кірш — це зробить аромат ще більш виразним. Також варто спробувати приготувати варення не лише з червоної, а й із білої черешні.

Рецепт варення з черешні

Інгредієнти:

черешня — 1 кг;

цукор — 700 г.

Спосіб приготування

Спочатку добре промийте черешню, видаліть кісточки та перекладіть ягоди в каструлю. Засипте цукром і залиште приблизно на 4–5 годин, щоб вони пустили сік. Після цього поставте каструлю на плиту, доведіть масу до кипіння та варіть на слабкому вогні 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Потім залиште варення повністю охолонути. Процес варіння потрібно повторити ще двічі. Після третього кип'ятіння гаряче варення розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Банки переверніть догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Зберігати готове варення рекомендується в темному прохолодному місці.

Як швидко простерилізувати банки

У кожну банку налийте приблизно 2 сантиметри води та поставте її в мікрохвильову піч на 3–5 хвилин при максимальній потужності. Після завершення нагрівання злийте воду й дайте банці висохнути. Кришки достатньо окремо обдати окропом перед закатуванням.

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