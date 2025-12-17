Термін подачі заявок завершується: як зареєструватися на зимову допомогу у 6500 гривень та хто має право

Подати заяву на отримання одноразової грошової виплати у розмірі 6 500 гривень у рамках програми "Зимова підтримка" можна до 17 грудня 2025 року включно. Ця допомога надається державою і виплачується безготівково шляхом зарахування коштів на спеціальний поточний рахунок.

Про це повідомляє ПФУ. Подати заявку можна як в електронному вигляді через застосунок "Дія", так і у паперовій формі, звернувшись до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. Важливо враховувати, що програма розрахована на конкретні категорії громадян. Одноразову виплату можуть отримати опікуни та піклувальники дітей, яким ще не виповнилося 18 років, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема ті, хто перебуває в дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях. Крім того, державну підтримку можуть отримати малозабезпечені сім’ї на кожну дитину до 18 років, внутрішньо переміщені особи на дитину або особу з інвалідністю I групи, а також одинокі пенсіонери, чиї пенсійні виплати з надбавкою на догляд не перевищують 9 444 гривні.

Для зручності громадян існує мобільний додаток "де Допомога", який дозволяє відстежувати актуальні державні та благодійні програми підтримки. Через нього користувачі можуть отримувати інформацію про грошові виплати, продуктові набори, одяг та предмети побуту від фондів, а також інші види допомоги. Встановивши додаток, українці матимуть доступ до свіжих і перевірених даних про наявні ресурси.

