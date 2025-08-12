Сухо та тепло, місцями до 30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Антициклон, що панує над Україною, протримається до кінця тижня, забезпечуючи сонячну та суху погоду без опадів. 13 серпня денна температура сягатиме +24…+28°С, а на півдні та Закарпатті місцями підніметься до +30°С. У Києві прогнозується комфортний день без дощів і хмар, із температурою близько +25°С та нічними значеннями близько +15°С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Ночі залишатимуться свіжими — переважно нижче +20°С, що особливо відчутно у північних областях. Така погода сприятиме активній роботі на свіжому повітрі, догляду за городами та проведенню ремонтів.

Небо переважно буде чистим або прикрашеним білими купчастими хмарами, а стабільність синоптичної ситуації збережеться до початку наступного тижня. У неділю та понеділок очікується посилення спеки.

