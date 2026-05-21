Точно не підведуть: названо топ найкращих сімейних автомобілів

Вибір сімейного автомобіля — це завжди компроміс між безпекою, комфортом, практичністю та надійністю. Саме тому підібрати справді вдалу модель не так просто, як здається.

Видання GoBankingRates оприлюднило рейтинг найкращих сімейних авто 2026 року, складений на основі дослідження експертів U.S. News.

До переліку увійшли моделі в різних категоріях:

– найкращий середньорозмірний дворядний кросовер — Honda Passport

– найкращий середньорозмірний трирядний кросовер — GMC Acadia

– найкращий компактний кросовер — Hyundai Tucson

– найкращий великий кросовер — GMC Yukon

– найкращий компактний гібридний кросовер — Hyundai Tucson Hybrid

– найкращий гібридний кросовер середнього класу — Hyundai Palisade Hybrid

– найкращий плагін-гібридний кросовер (PHEV) — Mazda CX-90 PHEV

– найкращий компактний електричний кросовер — Hyundai Ioniq 5

– найкращий середньорозмірний електричний кросовер — Hyundai Ioniq 9

– найкращий мінівен — Kia Carnival

– найкращий автомобіль середнього класу — Honda Accord

– найкращий гібридний автомобіль — Honda Accord Hybrid

– найкращий середньорозмірний пікап — Honda Ridgeline

– найкращий повнорозмірний пікап — Toyota Tundra

Помітно, що одразу п’ять позицій у рейтингу зайняли моделі Hyundai.

Це ще раз підтверджує зростання популярності бренду та його здатність успішно конкурувати з японськими, європейськими й американськими виробниками. Окремо експерти також відзначають розвиток сегмента електромобілів. Зокрема, найвищий запас ходу серед EV наразі має Lucid Air Grand Touring — до 824 км за циклом EPA, що робить його одним із найзручніших варіантів для далеких поїздок.

