Точно не підведуть: топ вживаних автомобілів з автоматичною коробкою передач

Купівля вживаного авто з автоматичною коробкою передач потребує особливо уважного підходу, адже ремонт гідротрансформатора чи самої трансмісії може обійтися у значні витрати. На українському вторинному ринку є чимало моделей, які поєднують надійність, просту конструкцію та довговічність.

Найчастіше експерти радять звертати увагу на перевірені японські, американські та європейські платформи з мінімумом складної електроніки. Про це повідомляє YouTube-канал "Юра Горячий".

Авто до 6000 доларів

У найдоступнішому сегменті найчастіше зустрічаються прості та витривалі японські моделі. Серед них виділяються Mitsubishi Outlander першого покоління, Grandis і Galant. Вони оснащені класичною 4-ступеневою автоматичною коробкою, яка не вирізняється швидкістю чи економічністю, але здатна без капремонту проходити понад 400 тис. км. У парі з нею працюють прості атмосферні двигуни 2.0 та 2.4 л без турбін і складної паливної системи.

Як альтернатива — Mazda 3 першого покоління (2004–2006 рр.), яка попри слабкий захист від корозії має надійні бензинові мотори 1.6 і 2.0 та класичний автомат із ресурсом понад 300 тис. км. Для тих, хто шукає комфорт, підходить Ford Mondeo IV із атмосферним 2.3 і автоматом Aisin — ця версія часто недооцінена через плутанину з проблемними модифікаціями.

Авто до 8000 доларів

У цьому бюджеті вже можна знайти Mazda 3 другого покоління, бажано після рестайлінгу, де шанси на "живий" кузов значно вищі. Проте більш практичним варіантом вважається Mazda 6 GH — простора, стильна та помітно стійкіша до корозії.

Оптимальні двигуни — бензинові 2.0 та 2.5, які працюють у парі з надійним 6-ступеневим автоматом. Така зв’язка забезпечує хорошу динаміку і довгий ресурс, тому часто виглядає вигідніше за деякі свіжіші, але проблемніші моделі конкурентів із роботизованими коробками.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Авто до 10 000 доларів

У цьому сегменті доступніші свіжіші авто 2014–2015 років. Одним із найкращих варіантів вважається Volkswagen Jetta з двигуном 1.8 TSI та класичним автоматом Aisin — без роботизованих коробок і складних рішень.

Серед дизельних моделей виділяється Skoda Octavia A5 з 2.0 TDI та "мокрою" DSG DQ250, яка при нормальному догляді проходить сотні тисяч кілометрів. Також надійним вибором залишається Ford Fusion із простим атмосферним 2.5 і класичним гідротрансформатором — хоч і без багатого оснащення, але з високою витривалістю.

Авто до 12 000 доларів

У цьому бюджеті варто звернути увагу на Honda CR-V III з бензиновими 2.0 або 2.4 та класичним автоматом — один із найнадійніших кросоверів свого класу.

Серед легкових авто добре виглядає Mazda 3 третього покоління з двигуном SkyActiv 2.0 та 6-ступеневим автоматом із помірною витратою пального. У дизельному сегменті вирізняються Volvo S60 і V60 із двигунами D5, а також Nissan Qashqai з класичним автоматом і Peugeot 308 після 2015 року з дизелем BlueHDi та коробкою Aisin.

Авто до 15 000 доларів

На цьому рівні беззаперечним фаворитом залишається Toyota Camry XV50 з атмосферним 2.5 — одна з найліквідніших і найвитриваліших моделей із ресурсом трансмісії понад 400 тис. км.

Серед альтернатив — Volkswagen Passat B8 із 2.0 дизелем та DSG, Ford Escape 2018–2019 з простим 2.5, а також Mazda 6 і CX-5 з моторами SkyActiv та 6-ступеневим автоматом.

Завершує добірку Mitsubishi Outlander III з 2.4 і варіатором, який при правильній експлуатації здатний служити до 200–250 тис. км, пропонуючи просторий салон і міцну підвіску.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!