Трагедія у Мексиці: у результаті збройного нападу загинуло 10 людей, серед них дитина (фото)

У мексиканському штаті Пуебла сталася кривава стрілянина, жертвами якої стали десятеро людей, серед них — дитина. Трагедія трапилася у неділю в муніципалітеті Теуіцінго.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство громадської безпеки штату. За інформацією правоохоронців, унаслідок збройного нападу загинули шестеро чоловіків, троє жінок та неповнолітня дитина.

Після інциденту влада Пуебли разом із федеральними структурами розгорнула масштабну спецоперацію. Наразі силовики встановлюють обставини злочину, розшукують нападників та з’ясовують можливі мотиви атаки.

