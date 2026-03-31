'Трамп тисне на Україну вимагаючи територіальних поступок' - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск на Київ, домагаючись територіальних поступок як умови завершення війни. За словами Зеленського, після завершення конфлікту з Іраном Вашингтон може активізувати дипломатичний тиск на Україну, прагнучи змусити її піти на поступки у війні з Росією.

В інтерв’ю Axios глава держави зазначив, що нещодавні переговори української делегації з представниками Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — які відбулися в Маямі, не дали жодних конкретних результатів. Президент наголосив, що американська сторона, ймовірно, розглядає завершення війни через один сценарій — відведення українських військ із власних територій. Водночас він поставив під сумнів такий підхід, підкресливши, що Україна не є агресором і не повинна платити за припинення війни ціною власної безпеки.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію на Близькому Сході. За його словами, Росія повністю підтримує Іран, передаючи йому супутникові знімки американських військових об’єктів, а також ділячись досвідом застосування безпілотників.

