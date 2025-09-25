Ціна б’є по кишенях: популярний продукт в Україні подорожчав до 550 грн

Ціни на продукти в Україні продовжують щомісяця зростати. Якщо більшість базових товарів дорожчає лише на кілька гривень, то кава вже майже досягла позначки 600 грн за пачку.

За даними Мінфіну, 210-грамова упаковка Nescafe Gold станом на 23 вересня коштує в середньому 588,60 грн. Для порівняння, у серпні та сама пачка продавалася в середньому за 549,56 грн.

Читайте також: В Україні відчутно здешевшали яйця: на скільки знизились ціни

Причини зростання цін на каву

За даними Bloomberg, ф’ючерси на каву коливалися поблизу історичних максимумів через нестабільну торгівлю. Причиною стала спекулятивна активність на ринку: інвестори побоюються, що підвищені тарифи та посуха в Бразилії, провідному виробнику кави, можуть обмежити постачання.

Коли ціна кави наближається до світового рекорду, це безпосередньо позначається на вартості продукту і в українських магазинах.

Раніше ми розповідали, що експерти попередили про зростання цін на базовий продукт до кінця року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!