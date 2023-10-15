Цинцар, овадня та лярва: що спільного в українських 'комариних діалектизмах'

Комарів та їхні личинки в різних українських регіонах називають по різному. Так само різняться й назви комах.

Мовознавиця, "амбасадорка українськості на Інстаграмщині" Сєда Власова створила добірку "комариних діалектизмів" та поділилися ними в соцмережі Instagram.

Фахівчиня з української мови зауважила, що російські "байки про українську біозброю", не такі вже смішні: "Смішно хіба тим, кому бердянські кровосісі жодного разу множинний "кусь" за дупу не робили, а генічеські — не лякали своїми розмірами, бо вони, ну їй-бо, здорові, мов ті чупакаброві трицератопси".

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За її словами, комарі в Україні "моцні" й гідні того, "аби присвятити їм добірку діалектизмів".

Сєда Власова повідомила, що у Запорізькій області личинку комахи називають "шашлюк", а місце укусу комара величають "п'явкою".

У Луганській області комах називають "комашвою" (наголос на О), а комар тут – "гесенець" (наголос на останньому складі).

"Кислище" (з наголосом на першому складі) – це зграя комах у Дніпропетровській області, а "цинцар" (наголос на А) – комар, який водиться біля води. Таке слово вживають в Одеській області.

На Лемківщині личинку комаху називають "сонюґою", комара "кумаркою", а кокон комахи – "лярвою".

Комах називають "нерестом" на Бойківщині, а комашню – "овадня" (з наголосом на Я).

Нагадаємо, на території України досить часто можна почути суміш українських і російських слів. Наприклад, "канєшно" або "понімаєш". За словами філолога, це є негативним явищем, яке потрібно якнайшвидше усунути з мови.

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