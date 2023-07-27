Вчені пояснили, чому коти постійно приземляються на лапи

Вченим добре відомі випадки падіння кішок з величезних висот, і що дивно вони часто не розбиваються і отримують лише незначні пошкодження або, в деяких випадках, обходяться без них взагалі.

Цей феномен став предметом інтересу для науковців протягом багатьох років, вони прагнули зрозуміти, яким чином домашні улюбленці мають таку дивовижну здатність виживати після подібних падінь.

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Однак, найбільшу загадку становило те, що кішки завжди здатні приземлятися на лапи, минаючи серйозні пошкодження під час падіння, пише Scientific American.

Як коти приземляються на лапи?

Як тільки в 1969 році вченим вдалося розгадати цю таємницю, вона отримала назву "проблема падаючої кішки". Виявилося, що під час падіння верхня та нижня частини тіла тварини обертаються в протилежних напрямках, що дозволяє дотримуватися закону збереження моменту імпульсу. Ця унікальна поведінка дозволяє кішкам перевернутись у повітрі та безпечно приземлитися на лапи.

Відбувається це завдяки законам класичної механіки, які кішки використовують із дивовижною спритністю. Коли кішка наближається до землі, вона стискає передні лапи до тіла, тим самим зменшуючи момент інерції. Аналогічно фігуристам верхня частина тіла кішки швидко обертається навколо своєї осі. При цьому задні лапи створюють протилежний ефект, витягуючись збільшення моменту інерції. Гнучкий хребет грає ключову роль виконанні таких маневрів.

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Коли верхня частина тіла знаходиться у правильному положенні, голова розташовується над землею, і тварина витягує передні та задні лапи, щоб приземлитися на них. Таким чином, кішки завжди виконують приземлення на чотири лапи без порушення фізичних законів. Проте є один цікавий момент.

Чим вища висота, з якої падає кіт, тим м'якше він приземляється?

Відповідно до законів фізики, чим вища висота, з якої падає об'єкт, тим сильніший удар об поверхню. Проте, американські вчені вже у 80-х роках минулого століття виявили, що це правило не справедливе щодо котів. Дослідження показали, що тварини, які випадали з менших висот, отримували більше пошкоджень (а іноді й гинули), ніж їхні родичі, що падали з більшої висоти. Кішки, які випадали з 15-го поверху, робили м'якше приземлення, ніж ті, що падали з 7-го. При цьому здавалося, що кішки не дотримуються законів фізики. Але це не так.

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Вчені пояснили, що хоча швидкість кішки збільшується на початку падіння через силу тяжіння, вони не враховують опір повітря, яке уповільнює швидкість. За словами фізика Ретта Аллейна з Університету Південно-Східної Луїзіани, США швидкість кішки припиняє збільшуватися після деякого моменту через сильний опір повітря.

За допомогою математичних формул можна навіть розрахувати приблизну швидкість падіння кішки, враховуючи її вагу, довжину та ширину. Наприклад, при вазі 4 кг, довжині 50 см та ширині 15 см кінцева швидкість тварини складе близько 32 км/с або трохи менш як 120 км/год.

На думку Аллейна, таку швидкість кішка може розвинути при падінні з висоти 100 метрів. Виходячи з численних випадків, коли кішки не отримували серйозних пошкоджень навіть після падіння з ще більших висот, вчені припускають, що теоретично кішки та коти здатні вижити після падіння з будь-якої висоти.

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