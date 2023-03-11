Вчені повернули до життя 48500-річний 'зомбі-вірус' із вічної мерзлоти

Танення льодовиків в Арктиці призводить до розмерзання шару ґрунту під ними та може викликати появу вірусів, які, пролежавши бездіяльними протягом десятків тисяч років, можуть поставити під загрозу здоров'я тварин та людини.

Про це заявили кліматологи, передає CNN. Зокрема, кліматолог з Лабораторії реактивного руху НАСА (Каліфорнія, США) Кімберлі Майнер зауважила, що з вічною мерзлотою відбуваються процеси, що викликають занепокоєння. "І це дійсно показує, чому дуже важливо, щоб ми зберігали якомога більшу частину вічної мерзлоти замороженою", – сказала вона.

Науковці зауважують, що наразі температура в Арктиці підвищується в чотири рази швидше, ніж на решті планети, послаблюючи верхній шар вічної мерзлоти в регіоні. Наприклад, почесний професор медицини та геноміки в Медичній школі Екс-Марсельського університету в Марселі (Франція) Жан-Мішель Клавері вирішив перевірити зразки землі з вічної мерзлоти Сибіру – він спробував перевірити ризики, пов'язані із замороженими вірусами та з'ясувати, чи немає там яких-небудь вірусних частинок, що досі є заразними. Так, йому вдалося кілька, як він їх називає, "зомбі-вірусів".

Читайте також: Де дивитися онлайн фільм "Зараза", що передбачив коронавірус

Зокрема, Клавері наразі вивчає особливий тип вірусу, який він уперше виявив у 2003 році. Відомі як гігантські віруси, вони набагато більші за звичайні різновиди, їх видно під звичайним світловим мікроскопом, а не під потужнішим електронним мікроскопом, що робить їх гарною моделлю для цього дослідження.

А у 2014 році йому вдалося відродити вірус, який він і його команда виділили з вічної мерзлоти, зробивши його заразним вперше за 30 000 років, впровадивши його в клітини, що культивуються. З міркувань безпеки він вирішив вивчити вірус, який може вражати лише одноклітинних амеб, а не тварин чи людей.

Потім він повторив дослідження у 2015 році, виділивши інший тип вірусу, який також націлений на амеб. А у своєму останньому дослідженні, опублікованому 18 лютого в журналі Viruses, Клавері та його команда виділили кілька штамів стародавнього вірусу з кількох зразків вічної мерзлоти, взятих із семи різних місць по всьому Сибіру, і показали, що кожен з них може заражати культивовані клітини амеби.

За даними видання, ці останні штами представляють п'ять нових сімейств вірусів, крім двох, що він відродив раніше. Найстарішому з них було майже 48 500 років, згідно з радіовуглецевим датуванням грунту, і він був отриманий зі зразка землі, взятого з підземного озера на глибині 16 метрів від поверхні. Наймолодшим зразкам, знайденим у вмісті шлунка та шерсті останків шерстистого мамонта, було 27 000 років.

За словами Клавері, той факт, що віруси, що заражають амеби, після тривалого часу все ще заразні, свідчить про потенційно серйознішу проблему. Він побоюється, що люди розглядають його дослідження як наукову дивину і не сприймають перспективу повернення до життя стародавніх вірусів як серйозну загрозу громадській охороні здоров'я.

"Ми розглядаємо ці віруси, які заражають амеби, як сурогати всіх інших можливих вірусів, які можуть бути у вічній мерзлоті… Ми бачимо сліди багатьох, багатьох, багатьох інших вірусів", - сказав Клавері у коментарі CNN.

За його словами, якщо віруси амеби все ще живі, то немає жодних причин, через які інші віруси не будуть ще живі і не зможуть заразити своїх господарів.

Дослідники у вічній мерзлоті знайшли сліди вірусів та бактерій, здатних заразити людину. Зокрема, зразок легені з тіла жінки, ексгумованого 1997 року з вічної мерзлоти на селі на півострові Сьюард на Алясці, містив геномний матеріал штаму грипу, відповідального за пандемію 1918 року. У 2012 році вчені підтвердили, що 300-річні муміфіковані останки жінки, похованої в Сибіру, містять генетичні сигнатури вірусу, що викликає віспу.

Біргітта Евенгард, почесний професор кафедри клінічної мікробіології Університету Умео у Швеції, сказала, що необхідно покращити спостереження за ризиком, що створюється потенційними патогенами при таненні вічної мерзлоти, але застерегла від панікерського підходу.

"Якщо у вічній мерзлоті захований вірус, з яким ми не контактували тисячі років, можливо, наш імунний захист недостатній", - сказала вона.

Вчені не можуть прогнозувати, як довго ці віруси можуть залишатися заразними після впливу сучасних умов або наскільки ймовірно, що вірус зустріне відповідного господаря. Не всі віруси є патогенами, які можуть спричинити захворювання; деякі з них нешкідливі чи навіть корисні для своїх господарів. І хоча в Арктиці проживає 3,6 мільйона людей, Арктика, як і раніше, залишається малонаселеним місцем, що робить ризик впливу на людину древніх вірусів дуже низьким.

Тим не менш, "ризик неминуче зросте в контексті глобального потепління при якому танення вічної мерзлоти продовжуватиме прискорюватися, а в результаті промислових підприємств Арктику заселить більше людей", – сказав Клавері.

Пропонуємо також почитати, яким був останній потужний спалах на Сонці та до чого призвело це явище.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!