Українцям озвучили тариф на світло з 1 жовтня: скільки доведеться платити

На даний момент в Україні тариф на електрику становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Цей тариф залишатиметься незмінним до 31 жовтня 2025 року, після чого його можуть переглянути або залишити на поточному рівні.

Початково термін дії нині діючого тарифу мав завершитись 30 квітня. Проте Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити його ще на 6 місяців, і цей період завершується 31 жовтня. Інколи в медіапросторі з'являються чутки про можливі зміни тарифів на електроенергію. Проте, як повідомляє OBOZ.UA, жоден з цих варіантів наразі не піддається серйозному обговоренню.

"Зараз є розуміння, що після війни треба буде поступово відмовлятися від субсидування всіх українців постановою про PSO (Public Service Obligation, ПСО). Однак нині постанова уряду про ПСО зобов'язує постачальників струму продавати електроенергію за фіксованим тарифом", – зазначається в матеріалі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше зазначив, що Україні необхідна комплексна реформа ринку електроенергії через наявні серйозні проблеми. Водночас він підкреслив, що навіть за таких обставин підвищення тарифів не має жодного сенсу – ані з економічної, ані з інших точок зору.

Він також зауважив, що для населення мають бути введені ринкові тарифи, але це не передбачає підвищення цін.

"Це означає зміну формату, в принципі, доступу до електрики. ... Але чи станеться це під час війни? Моє відчуття, що ні", – підсумував фахівець.

