Війна в Україні

Звільнення військових з інвалідністю: які документи подавати

Ціхоцька Марія

Військовослужбовці, яким встановлено інвалідність І, ІІ або ІІІ групи, мають законне право бути звільненими зі служби

Військовослужбовці, яким встановлено інвалідність І, ІІ або ІІІ групи, мають законне право бути звільненими зі служби та переведеними в запас. Це передбачено статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №2232-XII.

Донецький обласний ТЦК та СП уточнює, що це право не залежить від того, коли або за яких обставин людина отримала інвалідність — під час проходження служби чи ще до запровадження воєнного стану. Воно поширюється як на контрактників, так і на мобілізованих військовослужбовців, незалежно від причин погіршення стану здоров’я.

Водночас за власним бажанням військові з інвалідністю можуть продовжувати службу в ЗСУ.

Для звільнення за станом здоров’я необхідно подати рапорт, надати довідку МСЕК та посвідчення особи з інвалідністю або пенсійне посвідчення з відповідною позначкою.

