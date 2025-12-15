За яких умов ветеран може отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень

Держава запровадила новий механізм житлової підтримки для ветеранів, які втратили житло або були змушені залишити тимчасово окуповані території. Йдеться про житловий ваучер — електронний сертифікат номіналом 2 мільйони гривень, який можна використати для купівлі квартири на вторинному ринку, інвестування в новобудову або оформлення іпотечного кредиту без власних фінансових внесків.

Прийом заявок стартує з 1 грудня 2025 року. Водночас претендент має відповідати всім вимогам програми одночасно — невиконання хоча б одного критерію може стати підставою для відмови. Про це повыдомляє "Дія".

Хто може претендувати на ваучер

Подати заявку мають право ветерани, які:

мають статус внутрішньо переміщеної особи;

отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни — як під час АТО/ООС, так і після початку повномасштабного вторгнення;

були зареєстровані на тимчасово окупованій території;

проживають на підконтрольній Україні території та не володіють там житлом (виняток — житло в зоні активних бойових дій або об’єкт із непогашеною іпотекою).

Окремою умовою є відсутність участі в програмі "єВідновлення" та будь-яких інших державних житлових ініціативах. Ці обмеження стосуються також членів сім’ї — подружжя та дітей. Якщо хтось із них уже отримував житлову допомогу, ваучер не надається.

Водночас програма не передбачає компенсації за житло, залишене на тимчасово окупованих територіях, і не вимагає відмови від права власності на нього. Додаткові перевірки стану такого майна не проводитимуться.

Як подати заяву

Увесь процес оформлення відбувається онлайн і займає лише кілька хвилин. Головне — переконатися, що застосунок "Дія" оновлений.

Алгоритм подання заявки такий:

Увійти в застосунок "Дія" та перейти до розділу "Сервіси". Обрати категорію "Послуги для ВПО" і натиснути "Заява на житловий ваучер". Перевірити дані про склад сім’ї, які автоматично підтягнуться з реєстрів, і за потреби внести корективи. Отримати згоду другого з подружжя — через сповіщення, посилання або QR-код. Заповнити заяву та підписати її за допомогою Дія.Підпису.

Після подання заявку розглядатиме спеціальна комісія. Результат буде надіслано у вигляді повідомлення в застосунку.

Як можна використати ваучер

Кошти за ваучером не виплачуються готівкою. Держава перераховує їх безпосередньо продавцю нерухомості або банку — у разі оформлення іпотеки.

Ваучер дозволено спрямувати на:

придбання готового житла;

інвестування в будівництво новобудови;

погашення частини іпотечного кредиту.

Якщо в одній родині кілька ветеранів зі статусом ВПО, їхні ваучери можна об’єднати, що дає можливість придбати житло більшої площі.

