У який термін ВПО мають стати на облік у ТЦК

Громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих або прифронтових територій, мають спочатку оформити статус внутрішньо переміщеної особи. Лише після цього, у визначений законом термін, вони повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA", внутрішньо переміщений статус дає право на соціальні виплати та допомогу від державних і міжнародних організацій. Водночас він накладає й певні зобов’язання.

Зокрема, військовозобов’язані громадяни після отримання довідки ВПО мають протягом семи днів стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Для цього необхідно подати до ТЦК заяву про взяття на облік, за потреби – заяву на оформлення військово-облікового документа у паперовому вигляді, а також надати довідку про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи, що підтверджує зміну місця проживання.

