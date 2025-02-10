У Києві вартість води 'зросла' вчетверо: що стоїть за несподіваним підвищенням тарифів та чи буде перерахунок

У мережі поширювалася інформація про чотирикратне підвищення тарифів на воду в Києві, однак це виявилося неправдою. Жодного підвищення не було – збій у платіжних системах призвів до відображення некоректних сум у квитанціях.

На ранок 10 лютого роботу систем було відновлено. Про це повідомили в "Київводоканалі".

"Зараз усі нарахування відображаються коректно, і споживачі можуть здійснювати оплату за послуги. Ті, хто вже сплатив завищені суми, отримають перерахунок, а переплачена сума буде перенесена як аванс на наступний період", – йдеться в повідомленні.

9 лютого у соціальних мережах та месенджерах поширилися чутки про те, що тарифи на воду в Києві збільшилися вчетверо. Деякі мешканці столиці отримали квитанції з надмірно високими сумами за спожиту воду, що викликало хвилю обурення.

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Однак у "Київводоканалі" офіційно спростували ці повідомлення, уточнивши, що тарифів не підвищували. Збільшення сум у квитанціях стало результатом технічного збою в системі обробки платежів, внаслідок чого суми нарахувань відобразилися неправильно.

Згідно з офіційною інформацією "Київводоканалу", тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються стабільними з 24 лютого 2022 року. Це означає, що жодних рішень про підвищення вартості послуг не приймалося, а всі чутки про збільшення тарифів у 4 рази є неправдивими.

Оксана Стан, начальниця Інформаційного управління ПрАТ "АК "Київводоканал", уточнила, що завищені суми в платіжках стали наслідком технічного збою в платіжних системах, тоді як у білінговій системі компанії нарахування відображаються коректно.

Жителям Києва, які виявили завищені суми у своїх квитанціях, рекомендували утриматися від оплати рахунків до усунення технічної помилки. Кияни могли перевірити правильні нарахування через особистий кабінет "Київводоканалу" або дочекатися оновлених платіжок з виправленими сумами.

На ранок 10 лютого технічні проблеми в платіжних системах були вирішені, і суми нарахувань за водопостачання та водовідведення тепер відображаються коректно на всіх онлайн-платформах. Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду, але цей мораторій не поширюється на тарифи на холодну воду, тому теоретично підвищення можливе, хоча наразі його не було.

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