У Монако стався теракт: колишній український бізнесмен Єрмолаєв та його дружина у критичному стані (фото, відео)

Увечері 29 червня в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє громадян України. За попередньою інформацією, невідомий залишив вибуховий пристрій біля входу до однієї з будівель, після чого зник. Правоохоронці розглядають версію теракту.

Про це повідомляють Nice-Matin, AFP та місцеві медіа. За даними слідства, інцидент стався близько 21:00 на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла. Невідомий чоловік із рюкзаком підійшов до входу в будівлю, залишив його та швидко покинув місце події. Через короткий час пролунав потужний вибух.

Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли підозрюваний залишає рюкзак біля входу. Наразі цей запис є одним із ключових доказів у розслідуванні. Район події оперативно оточили, а на місце прибули поліція, рятувальники, пожежники та медики.

Глава уряду князівства повідомив, що це перший випадок теракту в історії Монако. За інформацією AFP, унаслідок вибуху поранення дістали троє громадян України — чоловік, жінка віком близько 50–60 років та підліток. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Раніше також повідомлялося, що всі троє є членами однієї родини.

Згодом місцеве видання NEWS.MC Monaco повідомило, що серед постраждалих — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, щодо якого в Україні діють персональні санкції. За даними журналістів, разом із ним постраждали його дружина та син, а ймовірною ціллю вибуху був саме Єрмолаєв.

Також повідомляється, що вибуховий пристрій був начинений болтами та металевими кульками. Цю інформацію, за даними видання, підтвердив державний міністр Монако Крістоф Мірман.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини інциденту, зокрема мотиви нападника та його особу. Офіційної інформації про затримання підозрюваного наразі немає. Вадим Єрмолаєв народився у Дніпрі та тривалий час входив до переліку найбагатших українських підприємців. У 2019 році він відмовився від українського громадянства та отримав паспорт Кіпру.

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У грудні 2023 року президент України запровадив щодо бізнесмена санкції строком на десять років. Підставою стали дані про його можливі зв’язки з підприємствами, які працювали на тимчасово окупованих територіях Криму та Бердянська, а також інформація про сплату податків до бюджету РФ.

Єрмолаєв є засновником фінансово-промислової групи "Алеф", яка працює у сферах девелопменту, агробізнесу, виробництва будівельних матеріалів та промисловості. У різні роки його статки оцінювалися в сотні мільйонів доларів.

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