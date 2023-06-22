У Монголії знайшли найдавніший фалічний кулон, якому 42 тисяч років (фото)

Археологи в північній Монголії знайшли найдавніший фалічний артефакт у світі.Це кулон у формі пеніса, якому 42 тисячі років.

Як повідомляє Scientific Reports міжнародна група археологів у ході розкопок на пам'ятнику Толбор-21 знайшла графітовий артефакт, який є найдавнішим тривимірним зображенням фалоса коли-небудь знайденим в Євразії.

Читайте також: В Ізраїлі знайшли фрагменти сувою з текстом з книги Дванадцяти малих пророків

Фахівці повідомили, що артефакт є підвіскою або кулоном, що був вирізаним з графіту.

"Графіт був рідкісним матеріалом і не використовувався в цьому регіоні в той період часу", – зауважив у коментарі Live Science провідний автор дослідження, археолог з Університету Бордо та Національного центру наукових досліджень (CNRS) у Франції Соланж Піро.

Під час розкопок археологи також знайшли й інші підвіски, вироблені з серпентиніту, талькіту та стеатиту.

Нагадаємо, археологи в Перу знайшли під купою сміття 3000-річну мумію. Дослідникам довелося вивезти 7 тисяч кілограмів сміття, щоб провести детальні розкопки.

Археолог сказав, що за життя цю людину могли принести в жертву під час останнього етапу будівництва храму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!