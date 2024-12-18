У ПФУ попередили про зміну вимог для отримання пенсії: коли чекати на нововведення

В Україні з 1 січня 2025 року почнуть діяти нові правила для отримання пенсії за віком. Для громадян, які планують вийти на заслужений відпочинок у 60 та 63 роки, зростуть вимоги до страхового стажу. Водночас для виходу на пенсію у 65 років вимоги залишаться незмінними: достатньо буде мати 15 років стажу. Про ці зміни попередили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для виходу на пенсію у 60 років із 2025 року необхідно мати не менш ніж 32 роки страхового стажу. Якщо ж стажу менше, але є від 22 до 31 року, то пенсійні виплати призначатимуться у 63 роки. У разі, якщо страховий стаж становить лише від 15 до 21 року, право на пенсію виникатиме у віці 65 років.

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Особливістю змін є те, що тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, поступово збільшуватиметься до 2028 року. Вже через чотири роки, щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

За даними ПФУ, громадяни, які мають менш як 15 років стажу, не зможуть отримати пенсію, але їм буде призначено державну соціальну допомогу після досягнення 65 років. Це передбачає певну фінансову підтримку для тих, хто не накопичив достатньо страхового стажу.

Крім цього, починаючи з 2028 року, громадяни, які матимуть 40 і більше років страхового стажу, зможуть виходити на пенсію незалежно від віку. Це стане стимулом для тривалої трудової діяльності та накопичення стажу.

Перевірити свій страховий стаж можна онлайн через портал ПФУ. Для цього потрібно пройти верифікацію за допомогою системи "Дія" або через банк. У персональному кабінеті можна дізнатися про свій стаж, орієнтовну дату виходу на пенсію та розмір майбутніх виплат.

Однак важливо пам’ятати, що на порталі ПФУ відображається лише стаж, накопичений після 2004 року. Дані про періоди роботи до цього часу можна перевірити за трудовою книжкою або іншими документами.

Нові вимоги до пенсійного стажу стають частиною тривалого процесу пенсійної реформи в Україні. Вони спрямовані на стимулювання офіційної зайнятості, збільшення тривалості страхового стажу та забезпечення стабільності пенсійної системи.

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