У мережі показали як підрозділи ТрО на Рівненщині ефективно використовують ЗРК С-60 (відео)

Бійці рівненської бригади територіальної оборони розповіли як використовують зенітно-артилерійський комплекс С-60 для захисту північного кордону.

Про це пише Armyinform. За словами бійців рівненської бригади тероборони, готовність ЗСУ до відбиття можливого нападу агресора на північному напрямку з території білорусі запорука того, що ворог сюди не сунеться.

Стрілець-навідник комплексу С-60 Олексій, за два дні після початку повномасштабного вторгнення росії повернувся в Україну, щоб зі зброєю в руках захищати свій дім.

"Це дуже ефективна гармата. Вона в нас встановлена на базу високопрохідного автомобіля, може заїхати скрізь та за будь-яких погодних умов. Сьогодні під час тактичних навчань ми провели підготовку, виїзд та стрільби по наземних та повітряних цілях. Результат – десять із десяти. Все це завдяки високій злагодженості екіпажу та бажанню самовдосконалюватися. Я знаю тут кожне дерево, кожен кущик – ворогу тут не пройти. Бійці тероборони, що стоять на позиціях уздовж білоруського кордону, максимально вмотивовані, а тому не відступлять ні на крок зі своєї землі", – сказав Олексій.

Що відомо про С-60

С-60 – це радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм, розроблені в середині 1940-х років. Широко поширений у світі. АЗП-57 комплексу С-60 стала першою радянською польовою зенітною гарматою, наведення якої здійснювалося дистанційно. Принцип дії – використанні енергії віддачі при короткому ході ствола.

Призначений для знищення повітряних цілей на висоті до 6000 м, а також наземних, зокрема броньованих цілей на дальності до 12 км. Для знищення повітряних цілей використовуються унітарні постріли з осколковими трасуючими снарядами, а для знищення наземних броньованих цілей – унітарні постріли з бронебійними трасуючими снарядами. Осколкові снаряди оснащуються розташованим у бойовій частині детонатором із самоліквідатором.

Гармата встановлена на чотириколісному шасі, що дозволяє буксирування за допомогою військової вантажівки або гусеничного артилерійського тягача. Для переведення гармати з похідного в бойове положення обслузі потрібна 1 хвилина, навпаки – 2 хвилини.

Після розконсервації та ремонту деякі українські підприємства модернізують С-60 шляхом встановлення універсального блоку управління, який програмують для виконання певної низки команд. Блок управління керує електроприводами наведення гармати, котрі, після введення команди на пульт керування, автоматично наводять гармату на необхідний кут. Подібна система мінімізує час реакції та збільшує точність наведення, що у комплексі виводить ефективність модернізованої системи на новий рівень.

Також ефективність С-60 підвищують застосовуючи сучасні автоматизовані системи управління підрозділами. Наприклад, бойової системи управління тактичної ланки “Кропива", яка була випробувана в реальних бойових умовах та призначена для автоматизації окремих задач управління на рівні батальйону, роти, взводу та окремих одиниць техніки.

Характеристики С-60

Тип зброї: одноствольна автоматична гармата;

Калібр: 57 мм;

Довжина: 8,5 м;

Довжина ствола: 4110 мм;

Нарізи: 24;

Маса в бойовому положенні: 4,8 т;

Зона обстрілу по дальності: 4000 м (оптичний приціл), 6000 м (радіолокаційний приціл);

Зона обстрілу по висоті: 4000 м;

Максимальна швидкість повітряної цілі: 300 м/с;

Скорострільність: 105-120 пострілів/хв;

Практична скорострільність: 70 пострілів/хв;

Найбільший кут піднесення: 87°;

Кут нахилу: -2°;

Початкова швидкість снаряда: 1000 м/с;

Вага бойової частини снаряда: 2,8 кг;

Боєприпаси: ОТ, ОЗТ, БЗТ, БРТ;

Обслуга: 6-8.

Раніше, у мережі з'явилось відео, на якому український військовий показав трофейну САУ 2С9 "Нона", яка після невеликого ремонту зможе вести вогонь по колишніх власниках.

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