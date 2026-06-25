В Україні дешевшає популярний овоч: скільки коштує

Наприкінці червня в Україні спостерігається помітне зниження цін на молоду картоплю. За даними ринку, закупівельна вартість, за якою фермери реалізують продукцію, вже становить 20–30 грн за кілограм. Це приблизно на 22% менше, ніж тиждень тому.

У роздрібних мережах ціни поки що залишаються вищими — в середньому від 28,6 до 44 грн/кг, однак експерти очікують подальшого здешевлення через збільшення пропозиції нового врожаю. Аналітики EastFruit зазначають, що нинішні оптові ціни вже приблизно на 10% нижчі, ніж у цей самий період минулого року. За їхніми прогнозами, тенденція до зниження збережеться і надалі, оскільки щодня на ринку з’являється все більше картоплі нового врожаю.

Причиною здешевлення є сезонний пік збору ранніх овочів, який різко збільшив пропозицію. Водночас різкого обвалу цін поки не відбувається через стабільно високий попит — українці активно купують молоду картоплю, підтримуючи ринок. Експерти пояснюють, що саме баланс між зростанням пропозиції та попитом дозволяє уникати стрімкого падіння вартості, попри сезонний тиск на ціни.

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Скільки коштує молода картопля в супермаркетах

За даними моніторингу, середня ціна в роздробі становить близько 35,4 грн/кг. У найбільших мережах супермаркетів станом на 24 червня вартість коливається так:

"АТБ" — 28,59 грн/кг (акційна ціна)

— 28,59 грн/кг (акційна ціна) "Фора" — 34,9 грн/кг

— 34,9 грн/кг "Сільпо" — 44 грн/кг

— 44 грн/кг "Новус" — 39,89 грн/кг

— 39,89 грн/кг "Варус" — 34,9 грн/кг

— 34,9 грн/кг "Метро" — 30,16 грн/кг

Дешевше продукцію можна знайти на гуртових ринках. Зокрема, у Львові на ринку "Шувар" рання картопля коштує в середньому близько 17 грн/кг (максимум — до 20 грн/кг). У Києві на ринку "Столичний" ціни вищі — близько 30 грн/кг, що співставно з деякими супермаркетами.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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