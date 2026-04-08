В Україні подорожчав популярний продукт: скільки коштує

В Україні ціни на вершкове масло залишаються нестійкими. Після нетривалого зростання вартість продукції від виробників знову знизилася — причиною стали надлишок товару на ринку та скорочення експорту. Водночас у супермаркетах ці зміни поки що майже не відчутні: упаковка брендового масла вагою 180 г із жирністю 72–73% продається в середньому за 112–120 грн. Постачальники не поспішають знижувати ціни, адже часто утримують продукцію на складах у розрахунку на можливе подорожчання.

Про це свідчать дані аналітиків InfAgro. Експерти пояснюють здешевлення в гуртовому сегменті одразу кількома чинниками. По-перше, в Україні зростають обсяги виробництва, тоді як попит залишається приблизно на тому ж рівні. По-друге, аналогічна ситуація спостерігається і на європейських ринках, де також збільшують випуск продукції. Це тисне на експортні ціни, які зазвичай вищі за внутрішні та забезпечують виробникам додатковий прибуток.

У результаті пропозиція перевищує попит: частина масла накопичується на складах, але виробники не поспішають його реалізовувати, очікуючи вигіднішої цінової ситуації.

Ціни в супермаркетах

Станом на 7 квітня середня вартість масла "Яготинське 73%" (180 г) становить близько 114,6 грн, хоча ціни можуть відрізнятися залежно від мережі:

Фора — від 89,9 грн за акційною пропозицією (звичайна ціна близько 115 грн)

АТБ — 111,9 грн

Varus — 111,9 грн

Сільпо — близько 119 грн

Auchan — 114,6 грн

Еко-маркет — 114,6 грн

Metro — 115 грн

Novus — 115 грн

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!