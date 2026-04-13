В Україні зростає популярність нових автомобілів: які моделі купують найчастіше

Українці активніше купують нові легкові автомобілі. У березні 2026 року було зареєстровано близько 5,9 тисячі таких авто — це на 16% більше, ніж за аналогічний період торік, і одразу на 35% більше порівняно з лютим.

Про це повідомляє УкрАвтопром. За даними організації, загалом від початку року українці придбали 15,4 тисячі нових легковиків, що на 8% перевищує показник 2025 року.

Лідером серед моделей у березні став Toyota RAV4 — українці придбали 453 таких автомобілі. Базова вартість моделі стартує приблизно від 1,617 млн грн, залежно від комплектації.

Серед брендів найбільший попит мав Toyota — 908 проданих авто. До десятки найпопулярніших також увійшли Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, BMW, Nissan, Suzuki, Mazda та BYD.

Серед інших популярних моделей — Renault Duster (407 авто), Hyundai Tucson (247), Volkswagen Touareg (204), Skoda Kodiaq (162) та Nissan Qashqai (157).

