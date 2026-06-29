В Україні знизилась ціна на сезонну ягоду: скільки коштує

В Україні продовжує дешевшати вишня нового врожаю. Через масовий збір ягоди та збільшення її пропозиції на ринку ціни знизилися приблизно на 23%, а нині кілограм коштує від 60 до 110 гривень.

Про це повідомляє Agroweek. За результатами моніторингу, на найбільшому гуртовому ринку "Столичний" вартість вишні помітно впала. Наразі мінімальна ціна становить 60 грн/кг, середня тримається на рівні близько 100 грн/кг, а найякісніші партії продають по 110 грн/кг.

Зниження вартості сприяло пожвавленню попиту серед покупців, що дозволяє продавцям швидше реалізовувати свіжу продукцію. Основною причиною здешевлення стало сезонне збільшення обсягів урожаю. На ринки надходять великі партії вишні від фермерських господарств і приватних садівників із різних регіонів країни. Оскільки ягода швидко псується, а пропозиція наразі перевищує попит, продавці змушені знижувати ціни, щоб уникнути втрат.

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Крім того, на формування вартості впливає висока конкуренція між постачальниками, які активно забезпечують продукцією як гуртові ринки, так і торговельні мережі. Експерти прогнозують, що за умови збереження нинішніх темпів збору врожаю ціни найближчим часом можуть залишитися на нинішньому рівні або навіть ще трохи знизитися. Помірна вартість вишні зберігатиметься щонайменше до завершення пікового сезону збору.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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