В Україні впали ціни на популярний овоч: скільки коштує

Ціни на капусту нового врожаю в Україні продовжують знижуватися: на поточному тижні її пропонують в середньому по 11–18 грн/кг, що приблизно на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Фахівці пов’язують таку динаміку насамперед із сезонним збільшенням пропозиції — на ринок активно надходить капуста з місцевих господарств, що посилює конкуренцію між виробниками.

Попри здешевлення, темпи продажів залишаються стриманими, адже попит не завжди встигає за зростанням пропозиції. Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit.

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За даними експертів, падіння цін має кілька причин. По-перше, після періоду сильних дощів із грозами та градом погодні умови в більшості регіонів стабілізувалися, що дозволило аграріям наростити обсяги збору та постачання продукції. По-друге, якість частини врожаю не повністю відповідає очікуванням покупців, що додатково тисне на ціни.

Наразі капуста нового врожаю продається приблизно на 16% дешевше, ніж на початку червня 2025 року. Водночас раніше повідомлялося про протилежну тенденцію на ринку овочів: наприкінці травня в Україні суттєво подорожчала торішня морква. За оцінками EastFruit, це було пов’язано зі скороченням запасів якісної продукції в господарствах.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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