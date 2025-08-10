Поблизу Одеси на пляжі прогриміли вибухи: є загиблі (відео)

У курортній зоні Затоки Одеської області відбулося два вибухи невідомих предметів. В результаті інциденту загинуло троє людей.

Як повідомляє Думська з посиланням на свідків, трагедія сталася сьогодні приблизно 11:30 між Затокою та Кароліно-Бугазом. Очевидці розповіли, що вибух пролунав на відстані близько 50 метрів від берега, коли чоловік знаходився у воді. Він отримав смертельні поранення.

В Одеському ГУНП повідомили, що вибух міни стався на пляжі в Кароліно-Бугазі, де на момент інциденту знаходилося чимало відпочивальників.

За даними обласної адміністрації, пляжі Затоки наразі офіційно не працюють, і перебування на них заборонене, хоча курорт продовжує приймати відпочивальників.

Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер підтвердив інформацію про загибель трьох осіб, які купалися у заборонених для цього місцях.

Він зазначив, що один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, а ще одна людина – у Затоці. Чоловік і жінка стали жертвами мін під час купання в зонах, де перебування заборонене.

Голова ОДА також зазначив, що в області офіційно працюють 32 безпечні зони для купання: 30 в Одесі, одна – у Чорноморську і ще одна – у Приморському Ізмаїльського району. Кожна з цих зон пройшла ретельну перевірку, включаючи перевірку на наявність укриттів та мінної небезпеки як на землі, так і у воді.

