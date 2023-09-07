Лікарі відповіли, за яких умов не можна їсти кісточки гранату

Назва граната походить від латинського слова "granatus", що перекладається як "зернистий". Існує більше десяти різних сортів гранатів, які відрізняються за смаковими особливостями та кольорами плодів. Однак всі вони мають спільну рису - плоди складаються з численних зерен, розділених мембраною, повідомляє Pixel inform.

У цій статті розглянемо корисні властивості гранату та його соку для профілактики різних захворювань та пояснимо, чому важливо включити гранат в щоденний раціон.

Гранат відомий своєю потужною антисептичною дією. Для лікування стоматиту, ангіни та фарингіту рекомендується прополоскати рот і горло відваром з гранатової шкірки або розчином соку. Дубильні речовини, які містяться в гранатовому соку та відварі, мають заспокійливий ефект, а органічні кислоти допомагають боротися з інфекціями.

Гранат багатий вітамінами B6, B12, C і P, які сприяють збереженню молодості шкіри та покращенню процесу її відновлення, роблять її більш еластичною та гладкою.

Цей плід є відмінним вибором для діабетиків, оскільки вживання навіть невеликої кількості гранатового соку перед їжею може допомогти значно знизити рівень цукру в крові.

Сік граната та його зерна також сприяють покращенню травлення та активізації обміну речовин. У зв'язку з високим вмістом кислоти в соку граната, рекомендується розбавляти його водою. Дієтологи рекомендують включити зерна граната в салати.

Гранат також корисний для підтримки імунітету, лікування анемії та відновлення енергії після захворювань. Вживання гранату сприяє стабільності нервової системи, покращенню сну та зменшенню головного болю.

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Косметологи рекомендують використовувати суміш підсмажених та товчених кірок граната разом з оливковою олією або вершковим маслом для виготовлення крему, який підходить для жирної шкіри обличчя.

Щодо кісточок граната, вони містять багато вітамінів E і F, які сприяють нормалізації гормонального балансу та підтримують роботу кишечника. Їх можна їсти, але при умові, що кишечник є здоровим. Якщо виникають проблеми з кишечником, краще утриматися від споживання гранатів, включаючи і їхні кісточки.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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