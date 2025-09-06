Усім українцям порахують пенсії за однією формулою: що потрібно знати та як перевірити виплату

В Україні чинна формула розрахунку пенсій не дозволяє розраховувати на великі виплати. Якщо ж не робити внески та отримувати зарплату "в конверті", пенсія буде мінімальною і виплачуватиметься лише після досягнення 65 років.

Детальніше про те, як нараховують пенсії, що змінилось за останні п’ять років та де можна перевірити розмір майбутньої виплати, пише OBOZ.UA.

Навіщо взагалі робити внески, якщо пенсії може не бути?

Міф про те, що молоде покоління не отримає пенсію, лише підштовхує до уникання сплати внесків. Насправді, поки існує держава, пенсійна система функціонуватиме. Звісно, вона може змінюватися –так було і в минулі десятиліття.

Такі зміни можуть як ускладнювати, так і покращувати умови для пенсіонерів. Однак якщо працівники не сплачуватимуть внески до Пенсійного фонду, очікувати позитивних змін не варто. Наразі співвідношення між платниками ЄСВ і пенсіонерами майже один до одного, що є критичною ситуацією для стабільності системи.

За даними Міністерства соціальної політики, підрахованими ще минулого року, щоб забезпечити пенсії на рівні щонайменше 40% від звичайного заробітку, кількість платників ЄСВ має перевищувати кількість пенсіонерів приблизно на 50%. Без цього пенсії залишатимуться низькими, але їх не скасовуватимуть.

Якщо ви сумніваєтеся, що зможете жити на пенсію, варто поглянути на нинішнє становище тих, хто вже на пенсії. Люди похилого віку, які отримують лише 2361 грн, здебільшого не мали необхідного страхового стажу та не думали про майбутні виплати. Через це вони опинилися за межею бідності. Однією з причин є те, що багато працюючих або сплачують внески з частини зарплати, або взагалі їх не роблять.

Якщо вам менше 57 років і немає спеціальних пенсійних прав, для виходу на пенсію у 60 років вам знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу.

Які пенсії отримують українці?

За даними Пенсійного фонду України, середня зарплата у червні становила 22,3 тис. грн. Вважається, що достатня пенсія має складати близько 40% від звичного доходу, тобто приблизно 9 тис. грн. За українськими стандартами така сума могла б вважатися прийнятною, проте навіть вона не покриває всіх потреб. Станом на червень 2025 року середній розмір пенсії за віком в Україні складає лише 6,1 тис. грн.

Слід зазначити, що середня пенсія в 6,1 тис. грн не відображає фактичного стану для більшості українців.

Пенсію до 4 тис. грн отримують 3 623 145 осіб, що становить 35,3% від усіх пенсіонерів.

Пенсію до 5 тис. грн отримують 5 724 553 особи, або 55,8% від загальної кількості.

Приблизно 521,7 тис. українців мають пенсію за вислугу років. Це спеціальні категорії громадян із достатнім стажем, які можуть раніше вийти на заслужений відпочинок. Середній розмір їхньої пенсії становить 12 486,1 грн – у кілька разів більше за середню, але значно менше, ніж отримують судді, чия середня пенсія (довічне грошове забезпечення) складає 109 311,8 грн.

Для порівняння, ще п’ять років тому, у червні 2020 року, середня пенсія в Україні становила 3,4 тис. грн, а пенсія за вислугу років – 4,6 тис. грн. Тобто тоді вона була лише в 1,35 раза вищою за середню пенсію за загальним законом.

Станом на червень 2025 року середня пенсія за вислугу років майже вдвічі перевищує середню пенсію – у 1,94 раза. При цьому закони, за якими нараховуються ці виплати, залишились незмінними.

Зростання пенсій за вислугу років пов’язане також із сотнями тисяч рішень про перерахунок виплат. За даними Мінсоцу, за останні п’ять років кількість таких рішень збільшилась у понад 26 разів і сягнула 758 тисяч. Загальна сума заборгованості наразі становить майже 85 млрд грн.

Чому пенсія залишається низькою?

Формула розрахунку пенсії, яку застосовує ПФУ, часто призводить до невисоких виплат. Вона виглядає так:

середня зарплата за три попередні роки × стаж у роках × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%

Наприклад: 15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2 169,6 грн. Ця сума менша за мінімальну пенсію, тому Пенсійний фонд виплатить такому пенсіонеру 2 361 грн – законодавчо встановлений мінімум на 2025 рік.

Якщо за кар’єру ваша зарплата була на 10% вищою за середню, співвідношення складе 1,1. Тоді розрахунок виглядатиме так: 15 057,09 × 1,1 × 35 × 1% = 5 796,9 грн.

Змінити формулу на більш вигідну можна, але для цього потрібні фінансові ресурси. В Україні працює солідарна пенсійна система: виплати чинним пенсіонерам формуються з внесків працюючих громадян. Тож доки не зростають "білі" зарплати та кількість працюючих, значного підвищення пенсій очікувати не варто.

На сьогодні середня зарплата за останні три роки становить 15 057,09 грн – саме від цієї бази ПФУ розраховує пенсію. Наприклад, якщо людина все життя працювала на мінімальну зарплату (8 000 грн, тобто 41,17% від середньої) і мала повний стаж 35 років, пенсію нарахують саме за формулою, описаною вище.

Кожен українець може перевірити, чи сплачує його роботодавець внески та на яку пенсію він може розраховувати. Для цього потрібно пройти ідентифікацію на порталі Пенсійного фонду України – наприклад, через свій банк. Після цього у "пенсійному калькуляторі" можна побачити, якою могла б бути ваша пенсія за умови повного стажу та наявних показників зарплати до досягнення пенсійного віку.

Якщо розрахункова сума здається низькою, але до пенсії ще багато часу, ситуацію можна виправити. Для цього варто легалізувати доходи, а також на сайті ПФУ можна укласти договір і здійснювати добровільні внески ЄСВ.

