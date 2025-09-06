Всем украинцам будут рассчитывать пенсии по одной формуле: что нужно знать и как проверить выплату

В Украине действующая формула расчета пенсий не позволяет рассчитывать на большие выплаты. Если же не делать взносы и получать зарплату в конверте, пенсия будет минимальной и будет выплачиваться только после достижения 65 лет.

Детальнее о том, как насчитывают пенсии, что изменилось за последние пять лет и где можно проверить размер будущей выплаты, пишет OBOZ.UA.

Зачем вообще вносить вклады, если пенсии может не быть?

Миф о том, что молодое поколение не получит пенсию, лишь подталкивает к избеганию уплаты взносов. В действительности, пока существует государство, пенсионная система будет функционировать. Конечно, она может меняться – так было и в прошлые десятилетия.

Такие изменения могут как усложнять, так и улучшать условия для пенсионеров. Однако если работники не будут платить взносы в Пенсионный фонд, ожидать положительных изменений не стоит. В настоящее время соотношение между плательщиками ЕСВ и пенсионерами почти друг к другу является критической ситуацией для стабильности системы.

По данным Министерства социальной политики, подсчитанным еще в прошлом году, чтобы обеспечить пенсии на уровне не менее 40% обычного заработка, количество плательщиков ЕСВ должно превышать количество пенсионеров примерно на 50%. Без этого пенсии будут оставаться низкими, но их не будут отменять.

Если вы сомневаетесь, что сможете жить на пенсию, стоит взглянуть на положение тех, кто уже на пенсии. Пожилые люди, получающие только 2361 грн, в основном не имели необходимого страхового стажа и не думали о предстоящих выплатах. Поэтому они оказались за чертой бедности. Одной из причин является то, что многие работающие либо платят взносы по части зарплаты, либо вообще их не делают.

Если вам меньше 57 лет и нет специальных пенсионных прав, для ухода на пенсию в 60 лет вам понадобится не менее 35 лет страхового стажа.

Какие пенсии получают украинцы?

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в июне составила 22,3 тыс. грн. Считается, что достаточная пенсия должна составлять около 40% привычного дохода, то есть примерно 9 тыс. грн. По украинским стандартам такая сумма могла бы считаться приемлемой, но даже она не покрывает всех потребностей. По состоянию на июнь 2025 средний размер пенсии по возрасту в Украине составляет всего 6,1 тыс. грн.

Следует отметить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн. не отражает фактического состояния для большинства украинцев.

Пенсию до 4 тыс. грн получают 3623145 человек, что составляет 35,3% от всех пенсионеров.

Пенсию до 5 тыс. грн получают 5724553 человека, или 55,8% от общего количества.

Приблизительно 521,7 тыс. украинцев имеют пенсию за выслугу лет. Это специальные категории граждан с достаточным стажем, которые могут выйти на заслуженный отдых. Средний размер их пенсии составляет 12 486,1 грн – в несколько раз больше средней, но значительно меньше, чем получают судьи, чья средняя пенсия (пожизненное денежное довольствие) составляет 109 311,8 грн.

Для сравнения еще пять лет назад, в июне 2020 года, средняя пенсия в Украине составила 3,4 тыс. грн, а пенсия за выслугу лет – 4,6 тыс. грн. То есть тогда она была лишь в 1,35 раза выше средней пенсии по общему закону.

По состоянию на июнь 2025 средняя пенсия за выслугу лет почти вдвое превышает среднюю пенсию – в 1,94 раза. При этом законы, согласно которым начисляются эти выплаты, остались неизменными.

Рост пенсий за выслугу лет связан также с сотнями тысяч решений о перерасчете выплат. По данным Минсоца, за последние пять лет количество таких решений увеличилось более чем в 26 раз и достигло 758 тысяч. Общая сумма задолженности сейчас составляет около 85 млрд грн.

Почему пенсия остается низкой?

Формула расчета пенсии, применяемая ПФУ, часто приводит к невысоким выплатам. Она выглядит так:

средняя зарплата за три предыдущих года × стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Например: 15 057,09 × 41,17 % × 35 × 1 % = 2 169,6 грн. Эта сумма меньше минимальной пенсии, поэтому Пенсионный фонд выплатит такому пенсионеру 2 361 грн – законодательно установленный минимум на 2025 год.

Если за карьеру ваша зарплата была на 10% выше средней, соотношение составит 1,1. Тогда расчет будет выглядеть так: 15057,09 × 1,1 × 35 × 1% = 5 796,9 грн.

Сменить формулу на более выгодную можно, но для этого требуются финансовые ресурсы. В Украине работает солидарная пенсионная система: выплаты действующим пенсионерам формируются по вкладам работающих граждан. Так что пока не растут "белые" зарплаты и количество работающих, значительного повышения пенсий ожидать не стоит.

Сегодня средняя зарплата за последние три года составляет 15 057,09 грн – именно от этой базы ПФУ рассчитывает пенсию. Например, если человек всю жизнь работал на минимальную зарплату (8 000 грн, то есть 41,17% от средней) и имел полный стаж 35 лет, пенсию насчитают именно по формуле, описанной выше.

Каждый украинец может проверить, платит ли его работодатель взносы и на какую пенсию он может рассчитывать. Для этого нужно пройти идентификацию на портале Пенсионного фонда Украины – например через свой банк. После этого в "пенсионном калькуляторе" можно увидеть, какой могла бы быть ваша пенсия при полном стаже и имеющихся показателях зарплаты до достижения пенсионного возраста.

Если расчетная сумма кажется низкой, но до пенсии много времени, ситуацию можно исправить. Для этого следует легализовать доходы, а также на сайте ПФУ можно заключить договор и осуществлять добровольные взносы ЕСВ.

