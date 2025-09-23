Вигідне вкладення: топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються

Багато водіїв сьогодні прагнуть оновлювати свій автомобіль кожні 3–5 років. Проте є одна проблема: більшість машин швидко знецінюються, що ускладнює їх вигідний продаж.

Рішенням стають авто з високою ринковою привабливістю, і саме японські виробники демонструють найкращі результати в цьому питанні. Про це інформує видання Express.

Японські марки, які найкраще тримають ціну

Toyota

Завдяки винятковій надійності, тривалому терміну служби та низьким витратам на експлуатацію, автомобілі Toyota стабільно утримують лідерські позиції серед уживаних авто.

Suzuki

Є моделі, які з роками не втрачають вартості, а навпаки – стають дорожчими. Такий автомобіль – справжня знахідка для тих, хто бачить у транспорті не просто засіб пересування, а вигідне капіталовкладення.

Isuzu

Хоч модельний ряд компанії не надто широкий, машини цього виробника зберігають свою ринкову вартість майже без втрат.

