За які види комунальних послуг не повинен платити той, хто живе в орендованій квартирі

Оренда квартири не звільняє орендаря від обов'язку платити за спожите воду, світло, опалення чи газ. Оплата комунальних послуг на орендованій квартирі нічим не відрізняється від оплати за комуналку, де живе сам власник. До комунальних платежів належать оплата за електроенергію, водопостачання та водовідведення, газопостачання, теплопостачання (під час опалювального сезону), квартплата, плата за вивезення сміття та оплата за Інтернет.

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Зазвичай питання оплати комунальних послуг узгоджується між власником і орендарем на момент укладання угоди про оренду. Якщо цього не прописано в угоді, то обговорюється усно. Є два варіанти, якщо комунальні послуги не прописані в угоді про оренду:

Комунальні послуги оплачує орендодавець. Власник помешкання в оренді самостійно сплачує за комунальні послуги, а квартирант цим не цікавиться узагалі. Фактично орендар відшкодовує сплату комунальних послуг, сплачуючи вищу ціну за винайм помешкання. За "комуналку" платить орендар. Орендар, хто живе у квартирі, платить окремо за воду, світло, газ тощо, а окремо – за винайм квартири. Сума, витрачена на комунальні послуги, не входить до вартості оренди, і власник не відшкодовує її квартирантові.

При розрахунку платежів за певні послуги, залежно від кількості зареєстрованих осіб, можуть виникнути складнощі. Наприклад, якщо у квартирі прописано 5 осіб, і плата за вивіз сміття нараховується на 5 осіб, але насправді тільки один орендар проживає у квартирі, то різницю в оплаті має покрити власник.

Крім того, при нарахуванні квартплати, яка зазвичай враховує площу помешкання, якщо орендар винаймає не всю квартиру, а лише частину, наприклад, одну кімнату з двох, то власник повинен сплатити відсоток від загального платежу за ту частину житла, яку не використовує орендар. Це також може стосуватися опалення, особливо якщо воно централізоване.

Варто зазначити, що орендар не зобов'язаний сплачувати за послуги або товари, якими не користується, або що не споживає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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