Земля під ударом 7-бальної магнітної бурі: що робити, щоб легше перенести її наслідки

У вівторок, 30 вересня, на Землю обрушилася потужна магнітна буря. Фахівці зазначають, що рівень сонячної активності досяг К-індексу 6,8 – це червоний рівень небезпеки, який відповідає сильній магнітній бурі.

Про це повідомляє Meteoagent. Астрономи пояснюють, що кілька днів тому на поверхні Сонця сталися потужні спалахи, які викинули в космос потоки заряджених частинок. Саме ці частинки досягли магнітного поля Землі, викликавши нинішнє збурення.

Тривалість таких явищ може коливатися від кількох годин до двох діб, залежно від сили сонячного вітру.

Прогноз на 1 жовтня

За даними Meteoagent, 1 жовтня магнітна буря ослабне – К-індекс прогнозується на рівні 3, що відповідає зеленому рівню та означає слабку активність.

Варто зауважити, що прогноз може змінюватися, оскільки фахівці зі спостереження за сонячною активністю оновлюють дані кожні три години.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я людини

Під час сильних магнітних бур у деяких людей може тимчасово погіршуватися самопочуття, особливо у тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою, підвищений тиск або страждає на хронічну втому.

Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль, проблеми зі сном;

слабкість або підвищений тиск;

дратівливість, коливання настрою.

Медики радять у такі дні:

уникати перевантажень і стресових ситуацій;

пити більше рідини;

відмовитися від алкоголю та міцної кави;

дотримуватися повноцінного сну.

Магнітна буря – це коливання магнітного поля Землі, спричинені потужними сонячними спалахами та викидами плазми. Інтенсивність таких явищ оцінюється за планетарним К-індексом (від 0 до 9):

0–2 – спокійна геомагнітна обстановка;

3–4 – помірна активність;

5 і вище – буря, яка може впливати на роботу зв’язку, супутників та навіть енергосистем.

