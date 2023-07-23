Що робити, якщо ви отримали неправильне замовлення в ресторані чи кафе

Іноді трапляється так, що в кафе чи ресторані офіціант переплутує ваше замовлення та приносить не ту страву. Тому UAportal підготував кілька практичних порад, які допоможуть вийти з такої ситуації без сварок.

Що робити при отриманні неправильного замовлення:

Зберігайте спокій і витримку

Уникайте демонстрації розчарування або гніву, оскільки це може загострити ситуацію й ускладнити роботу персоналу, який буде допомагати. Зробіть глибокий вдих і нагадайте собі, що помилки трапляються, і ресторан зобов'язаний їх виправляти.

Негайно повідомте персонал

Як тільки помітили помилку, приверніть увагу офіціанта або будь-якого вільного співробітника. Ввічливо повідомте їм про помилку і чітко сформулюйте, що замовили. Використовуйте нейтральну мову й уникайте звинувачень, оскільки дуже важливо підтримувати конструктивний діалог.

Відео дня

Читайте також: Як швидко заспокоїтись, якщо у вас приступ паніки: поради, які точно допоможуть

Будьте конкретними, але відкритими до пропозицій

Пояснюючи своє замовлення, будьте максимально конкретними, але без конфронтації. Зосередьтеся на тому, що замовили, а не на тому, що не отримали. Наприклад, скажіть: "Я замовляв вегетаріанську пасту з соусом маринара", а не "Ви принесли мені не ту страву".

Крім того, будьте відкриті до рішень, які пропонує персонал. Вони можуть запропонувати переробити ваше замовлення, надати заміну, запропонувати знижку або безкоштовний десерт як вибачення. Виберіть варіант, який найкраще підходить вашим уподобанням і потребам.

Проявіть розуміння

Зрозумійте, що персонал ресторану та кафе може бути зайнятим в той чи інший момент, і помилки можуть траплятися навіть у найбільш організованих закладах. Демонстрація емпатії до зусиль персоналу, спрямованих на виправлення ситуації, може мати велике значення для досягнення позитивного результату.

Надавайте конструктивний зворотний зв'язок

Після того, як проблему вирішено, подумайте про надання конструктивного зворотного зв'язку ресторану. Цей зворотний зв'язок може допомогти їм покращити свої процеси та запобігти подібним помилкам у майбутньому. Ввічливий і корисний зворотний зв'язок може бути дуже цінним для керівництва ресторану.

Нагадаємо, іноді важко зробити остаточний вибір, навіть у простих речах, відповідь на це питання залежить від деяких чинників. Читайте поради психолога, який розповів, як приймати складні рішення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!