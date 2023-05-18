Еволюція фільмів жахів: як змінювався жанр

UAportal підготував статтю, в якій розглядається еволюція фільмів жахів протягом усієї історії. У статті розглядається, як різні епохи формували та впливали на жанр, а також як ці зміни відбилися на популярній культурі.

Епоха німого кіно (1895-1927)

У німу епоху фільми жахів перебували у фазі зародження, а режисери експериментували з різними техніками та стилями. Культовий фільм "Носферату" (1922) режисера Ф.В. Мурнау був одним із найперших фільмів жахів, в якому вампір використовувався як головна фігура, і він задав тон багатьом наступним фільмам жахів.

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У цей період режисери значною мірою покладалися на візуальне оповідання, використовуючи такі прийоми, як перехресне різання, великі плани та кадрування для створення напруженості та саспенсу. Цей період також ознаменувався появою комедійних фільмів жахів, у яких режисери змішували елементи жахів та комедії, щоби привернути увагу широкої аудиторії.

Золоте століття Голлівуду (1930-1950-і роки)

Золоте століття Голлівуду ознаменувалося появою класичних фільмів жахів, а такі культові фільми, як "Франкенштейн" (1931), "Дракула" (1931) та "Людина-вовк" (1941), стали культурними орієнтирами. Ці фільми відрізнялися готичними декораціями, монстрами, що запам'ятовуються, і використанням традиційних ефектів.

У цей період фільми жахів часто використовувалися для дослідження глибших соціальних проблем, а такі фільми, як "Вторгнення викрадачів тіл" (1956) та "День, коли Земля зупинилася" (1951), відображали страхи епохи холодної війни. Золоте століття Голлівуду також ознаменувалося зростанням франшиз фільмів жахів, сиквели та спін-офи ставали все більш поширеними.

Новий Голлівуд (1960-1970-і роки)

Епоха фільмів жахів Нового Голлівуду ознаменувалася переходом до більш візуального та експериментального кінематографу. Такі режисери, як Роман Поланскі, Вес Крейвен і Тоб Хупер, прагнули порушити традиції жанру, досліджуючи такі теми, як сексуальність, раса та стать.

У цей період фільми жахів також почали включати більш відверті сцени насильства і жорстокості, а такі фільми, як "Ніч живих мерців" (1968) і "Техаська різанина бензопилою" (1974), розсунули межі допустимого на екрані. Цей період також ознаменувався появою фільмів жахів, таких як "Хелловін" (1978) і "П'ятниця 13-те" (1980), що стали надзвичайно популярними.

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Епоха блокбастерів (1980-1990-і роки)

Епоха блокбастерів у фільмах жахів характеризувалася акцентом на видовищність та спецефекти, кінематографісти використали досягнення технології для створення дедалі більш складних декорацій. У цей період з'явилися фільми жахів та бойовики, такі як "Хижак" (1987) і "Чужі" (1986), що поєднують елементи жахів та бойовиків для створення унікального враження від перегляду.

У цей період фільми жахів також почали включати елементи самоаналізу, а такі фільми, як "Крік" (1996), підривають очікування глядачів і коментують сам жанр. Епоха блокбастерів також була відзначена появою комічних фільмів жахів, такі фільми, як "Бітлджус" (1988) та "Сімейка Аддамс" (1991), привнесли світліший тон у жанр жахів.

Цифрова епоха (2000-ті роки – теперішній час)

У цифрову епоху у фільмах жахів намітилося зрушення у бік психологічних і атмосферних жахів, коли кінематографісти використовують цифрові ефекти для створення більш захоплюючих і тривожних вражень. У цей період також спостерігається зростання фільмів жахів, що ґрунтуються на знайдених відеоматеріалах.

Такі фільми, як "Відьма з Блер" (1999) та "Паранормальне явище" (2007), використовують документальний стиль, щоб створити відчуття реалістичності. В останні роки фільми жахів також стали різноманітнішими і всеохопнішими: режисери досліджують різні культурні перспективи та розповідають історії, що відображають ширший спектр досвіду. У цей період також відроджуються класичні франшизи фільмів жахів: такі фільми, як "ІТ" (2017) та "Хелловін" (2018), повертають до культових персонажів та обстановки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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