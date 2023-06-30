Як правильно очистити кондиціонер і не поламати його: поради експертів

Підтримка чистоти кондиціонера має вирішальне значення для ефективного охолодження та оптимальної роботи. Експерти рекомендують регулярно чистити внутрішній та зовнішній блоки, щоб запобігти накопиченню пилу та бруду. UAportal підготував повний набір інструкцій для того, щоб процес чищення пройшов гладко та без можливих казусів.

Як часто потрібно чистити кондиціонер?

Щоб підтримувати кондиціонер у чудовій формі, рекомендується чистити внутрішній блок кожні 2-4 тижні. Це допоможе запобігти засміченню повітряних фільтрів та забезпечить ефективне охолодження. З іншого боку, обслуговування зовнішнього блоку спліт-системи достатньо проводити один-два рази на рік.

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Ознаки, що вказують на те, що настав час почистити ваш кондиціонер

Декілька ознак можуть вказувати на те, що ваша спліт-система потребує чищення:

незвичайні шуми, такі як гудіння чи тріск під час роботи;

затхлий запах після включення кондиціонера;

повільне зниження температури у приміщенні порівняно з тим, що було раніше;

підвищене споживання електроенергії.

Якщо ви не є професійним фахівцем, рекомендується проводити тільки поверхневу чистку, таку як очищення фільтрів кондиціонера, видалення пилу з радіатора і вентилятора, а також миття корпусу. Більш ретельне чищення глибоко розташованих елементів слід довірити фахівцям, щоб уникнути ризику пошкодження кондиціонера.

Очищення внутрішнього блоку кондиціонера

Нижче наведено кроки для ефективного очищення внутрішнього блоку кондиціонера:

1. Визначте тип фільтрів:

Зверніться до інструкції до моделі спліт-системи, щоб визначити тип фільтрів. Можна чистити лише багаторазові сітчасті фільтри, а одноразові фільтри слід замінювати відповідно до інструкцій.

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2. Зніміть фільтри:

Від'єднайте штепсель від розетки та підніміть кришку спліт-системи. Обережно витягніть сітчасті фільтри, що миються. Для одноразових фільтрів дотримуйтесь інструкцій, наданих виробником.

3. Очистьте або замініть фільтри:

Струсіть пил з одноразових фільтрів або замініть їх, якщо вони сильно забруднені. Для очищення багаторазових фільтрів виконайте такі дії:

Пропилососьте фільтри, щоб видалити дрібне сміття. Промийте фільтри під прохолодною водою за допомогою губки, щоб акуратно видалити бруд. Для видалення стійких забруднень замочіть фільтри в мильній воді (якщо це дозволено інструкцією), потім ретельно промийте та висушіть природним чином.

4. Очистьте внутрішні компоненти:

Використовуйте пилосос для видалення сміття з внутрішнього блоку. Використовуйте м'яку тканину, щоб протерти доступні ділянки та видалити бруд. Для дезінфекції та захисту деталей використовуйте відповідний засіб для очищення кондиціонера відповідно до інструкцій на упаковці.

5. Встановіть фільтри на місце:

Переконайтеся, що сітчасті фільтри повністю висохли, перш ніж встановлювати їх назад. Нанесіть рекомендований чистячий спрей, якщо це дозволено, зачекайте 10-15 хвилин, потім встановіть фільтри на місце та закрийте кришку. У разі одноразових фільтрів замініть їх відразу.

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6. Перевірте правильність роботи:

Увімкніть очищений та повністю зібраний пристрій у режимі охолодження, щоб оцінити його роботу. Якщо ви, як і раніше, помічаєте незвичайні шуми або неприємні запахи, може знадобитися професійне обслуговування з використанням спеціалізованих засобів та обладнання.

Очищення зовнішнього блоку кондиціонера

Чищення зовнішнього блоку потребує особливої обережності. Якщо ви живете у багатоповерховому будинку із зовнішнім розташуванням зовнішнього блоку, рекомендується викликати технічного фахівця для профілактичного очищення. Якщо ви вирішили почистити його самостійно, виконайте такі дії:

1. Розберіть блок:

Вимкніть спліт-систему від електромережі та зніміть верхню кришку кондиціонера за допомогою викрутки. Відчепіть решітку, що закриває вентилятор, щоб отримати доступ до внутрішнього простору зовнішнього блоку.

2. Очистьте внутрішню частину зовнішнього блоку:

Ретельно пропилюйте всі доступні поверхні, щоб видалити пил і сміття. Використовуйте суху ганчірку для видалення пилу, що скупчився в кутах, на піддоні та інших важкодоступних частинах.

Нанесіть мильний розчин на внутрішні поверхні за допомогою пластикової пляшки з розпилювачем. Залишіть його на 10-15 хвилин, щоб розчинити бруд, потім протріть деталі вологою губкою або тканиною. При необхідності прополощіть тканину у чистій воді.

3. Вимийте зовнішню частину зовнішнього блоку:

Використовуючи той же мильний розчин та губку або тканину, ретельно вимийте зовнішню частину кондиціонера. Змийте піну чистою водою, а потім протріть насухо поверхню тканиною.

4. Зберіть зовнішній блок:

Переконайтеся, що внутрішня та зовнішня поверхня блоку сухі. Встановіть на місце решітки вентилятора та верхню кришку, простеживши, щоб вони були чистими та сухими.

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