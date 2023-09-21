Як справити приємне враження на співрозмовника: поради

Коли справа доходить до того, щоб справити гарне враження, необхідно враховувати різні фактори. У цій статті UAportal підготував практичні поради про те, як правильно одягатися, бути пунктуальним, підтримувати зоровий контакт, активно слухати, демонструвати позитивну мову тіла і стежити за тоном.

Одягайтеся відповідно

При першій зустрічі з кимось важливо одягатися відповідно. Зовнішній вигляд людини може суттєво вплинути на враження, яке вона справляє на інших. Професійний одяг показує, що зустріч сприймається серйозно і що ви поважаєте час іншої людини. Важливо, щоб одяг був чистим і підходив до події.

Будьте пунктуальні

Вчасне прибуття на зустріч має вирішальне значення, коли ви намагаєтеся справити гарне враження. Пунктуальність показує, що ви цінуєте час іншої людини, й що надійність є важливою. Рекомендується планувати поїздку заздалегідь та враховувати будь-які можливі затримки.

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Підтримуйте зоровий контакт

Підтримка зорового контакту – це потужний спосіб встановити зв'язок зі співрозмовником. Він показує, що співрозмовник зацікавлений у темі розмови. Під час розмови важливо дивитися прямо на людину, до якої звертаються. Підтримуючи зоровий контакт, створюється довіра і приємне враження.

Слухайте активно

Активне слухання є ключовою навичкою, коли йдеться про те, щоб справити гарне враження. Важливо виявляти непідробний інтерес до того, що говорить співрозмовник, активно слухати та реагувати на нього належним чином. Не перебивайте і не домінуйте в розмові. Ставити доречні запитання і надавати вдумливі відповіді демонструє зацікавленість.

Демонструйте відкриту мову тіла

Щоб справити гарне враження, важливо демонструвати відкриту мову тіла. Рекомендується стояти або сидіти прямо, з відведеними назад плечима і високо піднятою головою. Уникайте схрещування рук або метушні, оскільки це може свідчити про захисну позицію або нервозність.

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