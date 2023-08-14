П'ять простих правил етикету, яких потрібно дотримуватись: поради леді

UAportal підготував поради з етикету, що охоплюють різні аспекти соціальної взаємодії. Дотримуючись цих простих правил, людина може витончено орієнтуватися в соціальних ситуаціях і справляти позитивне враження на оточуючих.

Важливо бути пунктуальним

Прибуття на зустрічі, збори та соціальні заходи свідчить про те, що людина цінує та поважає час інших. Якщо є можливість запізнення, бажано заздалегідь повідомити про це господареві або організатору. Пунктуальність показує увагу до оточуючих.

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Гарні манери за столом

Жувати із закритим ротом, утримуватися від розмов із набитим ротом, правильно користуватися столовими приладами – все це важливі аспекти етикету за столом. Ввічливими жестами також вважаються не класти лікті на стіл і не тягнутися до інших. Ці маленькі події можуть поліпшити враження від обіду.

Використовуйте ввічливу мову і будьте уважні

Важливо говорити "будь ласка" та "дякую", коли це доречно, і уникати використання образливого або принизливого тону. Настійно рекомендується говорити спокійно та з повагою, навіть у складних ситуаціях. Пам'ятайте, що слова можуть будувати, або руйнувати відносини.

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Повага особистого простору та кордонів

Усвідомлення фізичних та емоційних кордонів інших людей є важливим. Важливо уникати вторгнення в чийсь особистий простір без дозволу та утримуватись від втручання у особисті справи, якщо ніхто не просить про це. Повага до чужих кордонів демонструє турботу та увагу до комфорту та конфіденційності інших людей.

Вправляйте активне слухання

Під час розмови важливо приділяти всю увагу співрозмовнику. Не перебивайте та щиро слухайте, що говорить співрозмовник. Виявляйте інтерес, киваючи головою, підтримуючи візуальний контакт і ставлячи доречні питання. Активне слухання сприяє кращому розумінню та комунікації.

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