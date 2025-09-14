Что будет с долларом в Украине: прогноз цены до 21 сентября

До 21 сентября на украинском валютном рынке основное внимание будет приковано к курсу евро, тогда как колебания доллара останутся умеренными. Ожидается, что возможные изменения валют не приведут к значительным последствиям.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка", в комментарии УНИАН заявил, что текущая экономическая ситуация позволяет надеяться на укрепление гривны, что уменьшит давление на валютный рынок.

По его словам, с 15 по 21 сентября курс доллара в Украине будет колебаться между 41,15 и 41,6 гривны на межбанковском рынке и между 41,15 и 41,50 гривны на наличном.

Итак, до 21 сентября 100 долларов в Украине будут стоить от 4115 до 4150 гривен, а 1000 долларов – от 41150 до 41500 гривен.

Что касается евро, банкир прогнозирует, что до 21 сентября его курс на межбанке будет варьироваться в пределах 47,5 – 49 гривен, а на наличном рынке – также в пределах 47,5 – 49 гривен.

Таким образом, в Украине до 21 сентября 100 евро будут стоить от 4750 до 4900 гривен, а 1000 евро – от 47500 до 49000 гривен.

Напомним, бизнес ожидает значительный скачок доллара в 2026 году.

