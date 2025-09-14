Що буде з доларом в Україні: прогноз ціни до 21 вересня

До 21 вересня на українському валютному ринку основну увагу буде прикована до курсу євро, тоді як коливання долара залишатимуться помірними. Очікується, що можливі зміни валют не призведуть до значних наслідків.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку", в коментарі УНІАН заявив, що поточна економічна ситуація дозволяє сподіватися на зміцнення гривні, що зменшить тиск на валютний ринок.

За його словами, з 15 по 21 вересня курс долара в Україні коливатиметься між 41,15 і 41,6 гривні на міжбанківському ринку та між 41,15 і 41,50 гривні на готівковому.

Отже, до 21 вересня 100 доларів в Україні будуть коштувати від 4115 до 4150 гривень, а 1000 доларів – від 41150 до 41500 гривень.

Щодо євро, банкір прогнозує, що до 21 вересня його курс на міжбанку буде варіюватися в межах 47,5 - 49 гривень, а на готівковому ринку – також в межах 47,5 - 49 гривень.

Отже, в Україні до 21 вересня 100 євро будуть коштувати від 4750 до 4900 гривень, а 1000 євро – від 47500 до 49000 гривень.

Нагадаємо, бізнес очікує значний стрибок долара у 2026 році.

