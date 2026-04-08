Как сделать крашанки в цветах радуги на Пасху: простой способ

В христианской традиции радуга символизирует надежду, восстановление и божественную защиту. Именно поэтому пасхальные яйца, оформленные в радужных оттенках, станут уместным и символическим элементом пасхального стола.

Создать такие изысканные пасхальные яйца достаточно просто. Как показала блоггер @my_seasonal_treasury, для этого не нужны специальные инструменты — достаточно пищевых красителей и немного терпения. Важно лишь дождаться полного высыхания скорлупы между этапами окрашивания, чтобы цвета ложились равномерными слоями.

Что нужно:

белые яйца, сваренные вкрутую и охлажденные

пищевые красители пяти цветов: желтый, оранжевый, зеленый, синий и красный.

мисочки для красителей

бумажные салфетки и немного масла

Как покрасить яйца

1. Основа – желтый и зеленый

Сначала окуните одну половину яйца в желтый краситель, чтобы получить широкую полосу. После этого переверните и покрасьте другую половину в зеленый. Дайте яйцу полностью высохнуть.

2. Добавляем оранжевый

Окуньте желтую часть примерно на две трети в оранжевый краситель, оставив узкую полоску желтого цвета посередине.

3. Наносим синий

Аналогично обработайте зеленую сторону – окуните край в синий краситель, сохранив немного зеленого цвета. Снова дождитесь полного высыхания.

4. Финальный штрих – красный

Поочередно окуните кончики яйца в красный краситель. В результате с одной стороны появится насыщенный красный переход, а с другой – фиолетовый оттенок. После этого яйцо нужно еще раз высушить.

5. Добавляем блеск

Когда краска полностью высохнет, слегка смажьте яйцо каплей масла с помощью бумажной салфетки. Это сделает цвета ярче, а поверхность блестящей.

Яркое радужное яйцо станет эффектным украшением праздничного стола и отличным символическим подарком для близких.

