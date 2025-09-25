Как военному получить квартиру от государства и что для этого нужно

Каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на жилье, как любой гражданин страны. Государство обязуется обеспечивать нуждающихся в улучшении жилищных условий, безвозмездными квартирами или денежной компенсацией.

Знание процедуры, требований и оснований отказа помогает избежать ошибок и ускорить получение жилья. Об этом подчеркивают в Министерстве обороны.

Кто имеет право на жилье

Согласно статье 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", право на обеспечение жильем распространяется на:

военнослужащих ВСУ (кроме срочников);

лиц, уволенных в запас или отставку;

семьи погибших или пропавших без вести военных;

лиц с инвалидностью в результате войны;

тех, кто живет в непригодных или переполненных жилищах;

семьи, лишившиеся жилья на оккупированных территориях.

Основные условия

Чтобы воспользоваться правом на безвозмездное жилье, нужно:

иметь выслугу не менее 20 лет;

состоять на квартирном учете;

не получать ранее безвозмездное жилье;

быть зарегистрированным в населённом пункте, где дислоцируется воинская часть.

Право на безвозмездное жилье предоставляется только один раз.

Какое жилье могут предоставить

В 2025 году военным доступны следующие варианты:

квартиры в расчете до 13,65 м² на человека;

комнаты в общежитиях для офицеров;

казармы для сержантов и рядовых без семей;

арендованные помещения за счет воинской части;

денежная компенсация

Как стать на учет

Чтобы попасть в очередь на жилье, необходимо:

Представить рапорт с документами командиру части. Дождаться решения жилищной комиссии. Ожидать свою очередь. Оформить ордер через орган местного самоуправления.

Среди документов: справка о регистрации, составе семьи, льготах и выписках из личного дела.

Когда могут отказать

Заявление может быть отклонено, если:

семья уже имеет жилье, соответствующее нормам;

военный обеспечен служебной квартирой или казармой;

жилье или компенсация уже были получены ранее;

не сданное предварительное служебное жилье;

условия проживания были искусственно ухудшены (например, продажа или обмен жилья).

Судебная защита

В случае отказа военный вправе обратиться в суд. Есть случаи, когда суд обязывал органы власти предоставить жилье или выплатить компенсацию, подтвердив законность требований военнослужащего.

