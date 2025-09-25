Як військовому отримати квартиру від держави та що для цього потрібно

Кожен військовослужбовець Збройних сил України має право на житло, як і будь-який громадянин країни. Держава зобов’язується забезпечувати тих, хто потребує поліпшення житлових умов, безоплатними квартирами або грошовою компенсацією.

Знання процедури, вимог і підстав для відмови допомагає уникнути помилок і прискорити отримання житла. Про це наголошують у Міністерстві оборони.

Хто має право на житло

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", право на забезпечення житлом поширюється на:

військовослужбовців ЗСУ (крім строковиків);

осіб, звільнених у запас чи відставку;

сім’ї загиблих або зниклих безвісти військових;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

тих, хто живе у непридатних або переповнених помешканнях;

сім’ї, які втратили житло на окупованих територіях.

Основні умови

Щоб скористатися правом на безоплатне житло, потрібно:

мати вислугу не менше 20 років;

перебувати на квартирному обліку;

не отримувати раніше безоплатне житло;

бути зареєстрованим у населеному пункті, де дислокується військова частина.

Право на безоплатне житло надається лише один раз.

Яке житло можуть надати

У 2025 році військовим доступні такі варіанти:

квартири з розрахунку до 13,65 м² на людину;

кімнати у гуртожитках для офіцерів;

казарми для сержантів і рядових без сімей;

орендовані приміщення за кошт військової частини;

грошова компенсація.

Як стати на облік

Щоб потрапити до черги на житло, необхідно:

Подати рапорт із документами командиру частини. Дочекатися рішення житлової комісії. Очікувати своєї черги. Оформити ордер через орган місцевого самоврядування.

Серед документів: довідка про реєстрацію, склад сім’ї, пільги та витяги з особової справи.

Коли можуть відмовити

Заява може бути відхилена, якщо:

сім’я вже має житло, що відповідає нормам;

військовий забезпечений службовою квартирою чи казармою;

житло або компенсація вже були отримані раніше;

не здане попереднє службове житло;

умови проживання були штучно погіршені (наприклад, продаж чи обмін житла).

Судовий захист

У разі відмови військовий має право звернутися до суду. Є випадки, коли суд зобов’язував органи влади надати житло або виплатити компенсацію, підтвердивши законність вимог військовослужбовця.

