Какая категория украинцев имеет право рассчитывать на двойной стаж

В Украине отдельные категории работников имеют право на зачисление страхового стажа в двойном размере. Это означает, что за каждый год работы в определенных должностях им записывается два года стажа, что позволяет быстрее получить право на пенсию.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Согласно ст. 24 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", вдвойне учитываются периоды работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.

К таким категориям относятся:

Подземные работы : шахты, рудники, метрополитен, подземные коммуникации.

: шахты, рудники, метрополитен, подземные коммуникации. Экстремальные условия : труд на Крайнем Севере, в высокогорье или регионах со сложным климатом.

: труд на Крайнем Севере, в высокогорье или регионах со сложным климатом. Военная служба : участие в боевых действиях, АТО или выполнение особо опасных задач.

: участие в боевых действиях, АТО или выполнение особо опасных задач. Медицина с повышенным риском : работа в инфекционных, психиатрических и противотуберкулезных учреждениях (особенно до 2004 года).

: работа в инфекционных, психиатрических и противотуберкулезных учреждениях (особенно до 2004 года). Водный транспорт : длительные рейсы и специфические условия работы.

: длительные рейсы и специфические условия работы. Ликвидация последствий ЧС : аварии, катастрофы, стихийные бедствия.

: аварии, катастрофы, стихийные бедствия. Вредные производства : условия с высоким уровнем шума, вибраций, токсичных веществ или радиации.

Как оформить право на раннюю пенсию

Чтобы воспользоваться двойным стажем, работнику нужно подать в ПФУ документы, подтверждающие его работу в соответствующих условиях:

записи в трудовой книжке;

справки работодателей;

выписки из нормативных актов (если изменялись условия труда).

Таким образом, благодаря двойному стажу работники по "сложным" профессиям могут оформить пенсию значительно раньше других.

