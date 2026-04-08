Можно ли бронировать ограниченно подходящих: объяснение юриста

Предприятия, получившие статус критически важных для экономики Украины, могут оформлять бронирование своих работников от мобилизации. Это правило распространяется даже на тех сотрудников, которые ранее имели статус "ограниченно подходящий", хотя сейчас он уже отменен. В то же время, уровень пригодности к военной службе не влияет на возможность получения брони.

Кто подлежит бронированию

Право на бронирование во время военного положения имеют лишь отдельные предприятия, официально признанные критически важными для функционирования экономики. Они могут зарезервировать как часть персонала, так и всех работников.

Отдельно отмечается, что у компаний оборонно-промышленного комплекса есть более широкие полномочия — в частности, могут бронировать даже тех сотрудников, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования.

Влияет ли статус "ограниченно подходящий"

Юристы подчеркивают: предыдущий статус "ограниченно пригодный" не препятствует бронированию. Даже после его отмены это не создает никаких юридических ограничений.

По словам адвоката Юрия Айвазяна, ключевым фактором в этом процессе является состояние пригодности к службе, а другие обстоятельства. В частности, важны остаются актуальность военно-учетных данных и отсутствие нарушений, связанных с розыском.

