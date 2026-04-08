Чи можна бронювати обмежено придатних: пояснення юриста

Підприємства, які отримали статус критично важливих для економіки України, можуть оформлювати бронювання своїх працівників від мобілізації. Це правило поширюється навіть на тих співробітників, які раніше мали статус "обмежено придатний", хоча нині його вже скасовано. Водночас рівень придатності до військової служби не впливає на можливість отримання броні.

Про це повідомляють фахівці порталу "Юристи.UA".

Хто підлягає бронюванню

Право на бронювання під час воєнного стану мають лише окремі підприємства — ті, що офіційно визнані критично важливими для функціонування економіки. Вони можуть зарезервувати як частину персоналу, так і всіх працівників.

Окремо зазначається, що компанії оборонно-промислового комплексу мають ширші повноваження — зокрема, можуть бронювати навіть тих співробітників, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування.

Чи впливає статус "обмежено придатний"

Юристи наголошують: попередній статус "обмежено придатний" не є перешкодою для бронювання. Навіть після його скасування це не створює жодних юридичних обмежень.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, ключовим фактором у цьому процесі є не стан придатності до служби, а інші обставини. Зокрема, важливими залишаються актуальність військово-облікових даних та відсутність порушень, пов’язаних із розшуком.

